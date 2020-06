Danboss om Ross: En privatsag

Martin Rossen uddelte bjørnekrammer til Clausen-familien, da han i sidste uge annoncerede sit indtog hos Danfoss.

Tirsdag eftermiddag er Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen noget mere afmålt.

Den nye arbejdsgiver ønsker hverken at støtte eller kritisere Martin Rossen beslutning om at blive hængende liiige lidt længere til 31. august.

Jørgen Mads Clausen ses her, da København Zoo sidste år åbnede et pandaanlæg. Foto: Ole Steen

- Det er hans private sag. Det har jeg ingen mening om. Han har sagt ja til at begynde 1. november. Og det er ikke primært til kommunikation i Danmark. Danfoss har meget brug for at udbrede klimabudskabet i USA og resten af Europa, siger Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen.

- Kan du leve med, at der hænger de her kritiske spørgsmål over en kommende ansat?

- Vi bedriver ikke politik på Danfoss.

- Men I bedriver vel lobbyisme?

- Jo, jo. Men det er jo ikke en ulovlig ting. Vi forsøger at brede vores budskab ud. Afsenderen er Danfoss. Det er ikke Martin Rossen, siger han.

Tirsdag besøgte Jørgen Mads Clausen Christiansborg for at bede om underskudsdækning til flyruten mellem Sønderborg og København, som i øjeblikket er lukket pga. corona.

Alsie Express, som sidder på ruten, er finansieret af Danfoss Fondens milliarder.

Venstre buldrer mod statsministeren, fordi hun lader sin stabschef og nære ven, Martin Rossen, blive siddende i stillingen sommeren over, mens arbejdet med klimaforhandlinger og finanslov pågår.

- Du kan vel bruge Martin Rossens stærke forbindelser her på Christiansborg?

- Ja, men det er ikke derfor, vi har ansat ham, siger danbossen.

Drømmer om bro

Fra Venstre lyder der blandt andet kritik af, at Martin Rossen vil kunne påvirke det kommende finanslovsforslag. Og de pågående klimaforhandlinger, hvor Danfoss har stærke interesser. Transparency International har samme bekymring.

Danfoss-formanden har også andre opgaver til Martin Rossen, når han begynder i jobbet til november.

Jørgen Mads Clausen drømmer nemlig om en bro mellem Als og Fyn.

- Kommer han bedrive lobbyvirksomhed for broen over det sydlige Lillebælt.

- Det skal jeg ikke kunne sige, men det gør han måske nok.

- Og det har han måske allerede gjort?

- Nej.

- Hvordan kan du vide, at han ikke allerede har lagt et godt ord ind for dit hjertebarn?

- Det kan jeg heller ikke vide noget om.

- Det ville vel være meget rart, hvis han har?

- Jo, men vi udfører vores arbejde i den her komité (der arbejder for broen. red.). Vi lægger fakta frem til alle og enhver.

- Ansættelsen af Martin Rossen kommer vel ikke til at skade sagen?

- Det håber jeg ikke, siger Jørgen Mads Clausen.

