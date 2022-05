Danmark åbner ambassade i Kyiv få dage efter missilangreb

Udenrigsminister Jeppe Kofod er mandag i den ukrainske hovedstad, Kyiv, for at genåbne den danske ambassade i det krigshærgede land. Det sker blot få dage efter et russisk missilangreb mod byen.

Ambassaden genåbnes ifølge udenrigsministeren for at vise støtte – symbolsk og politisk – og for at kunne bistå bedst muligt i forhold til en kommende genopbygning af landet.

- Kyiv er et helt andet sted nu end i begyndelsen af krigen. Det betyder også, at vi kan være en direkte støtte og have et direkte samarbejde ved at have vores ambassade og ambassadør i hjertet af den ukrainske hovedstad, Kyiv, siger Kofod i Ukraine.

Russerne opgav et tidligt forsøg på at indtage hovedstaden efter invasionen i slutningen af februar, og siden de russiske soldater rykkede tilbage, har der været anderledes stille i hovedstaden.

Så sent som torsdag i sidste uge slog russiske missiler dog ned midt i Kyiv, mens FN’s generalsekretær, António Guterres, holdt pressemøde få kilometer derfra.

- Det er ikke nogen normal situation. Vi fraråder alle rejser til landet, og der er stadigvæk en voldsom krig, siger Jeppe Kofod.

Danmark er det første nordiske land, som genåbner sin ambassade med en ambassadør i Kyiv. Flere andre europæiske lande har gjort det samme, mest østeuropæiske lande, mens USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, meddelte en genåbning af USA's ambassade i sidste uge.

Reelt har amerikanerne dog endnu hverken ambassadør eller fast repræsentation af diplomater i Kyiv. De foretager dagsrejser til Lviv i vest.

- De ting, vi gør, er selvfølgelig noget, vi gør, vel vidende, at der er en helt særlig sikkerhedssituation, fordi landet er i en forsvarskrig i en ulovlig og helt ødelæggende besættelse. Så vi vil hele justere vores tilstedeværelse, siger Jeppe Kofod.

SPØRGSMÅL: Er det sikkert at genåbne ambassaden?

- Det er klart, at vi lukkede midlertidigt ambassaden af sikkerhedsgrunde, og vi vurderer løbende sikkerheden. Det vil vi også gøre i forhold til vores udsendte.

- Men vi mener, at vi godt kan genåbne også med vores ambassadør som støtte til Ukraine, og selvfølgelig vi vil tage de sikkerhedsmæssige forholdsregler, som man skal tage i sådan en situation, siger Kofod.

Danmarks ambassadør i Ukraine, Ole Egberg Mikkelsen, er tilbage i Kyiv, efter at ambassadens ansatte i slutningen af februar blev evakueret.

I første omgang vil ambassaden have et begrænset mandskab. Målet er så snart som muligt at vende tilbage til fuld bemanding.

Ifølge Udenrigsministeriet er det yderst risikabelt at rejse til og opholde sig i Ukraine på grund af kamphandlinger.

Ambassaden i Kyiv vil være åben for personlig henvendelse efter aftale. I begrænset omfang kan man få konsulær bistand.