Danmark åbner grænsen yderligere

Nye rejsevejledninger og grænselempelser betyder, at der fra 27. juni kan rejses til og fra visse i lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nu kan tage et væsentligt skridt mod normalisering og gøre det muligt for danskerne at rejse til flere lande i Europa, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Vi står et væsentligt bedre sted i Danmark, end vi havde turdet håbe på for bare kort tid siden.

- Derfor kan vi nu lempe rejsevejledningerne på en måde, som gør, at vi kan åbne op for det meste af Europa og gå fra orange til gul i rejsevejledningerne, siger han.

Modellen vil fastsætte nogle objektive kriterier. Blandt andet om et lavt antal smittede. Det vil fremover vil være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for, lyder det.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger, at der endnu ikke er en model på plads for lande uden for Europa:

- Når det gælder tredjelande uden for Europa, så taler vi om 160 lande, hvor pandemien fortsat hærger. Mig bekendt er der ikke nogen europæiske lande, der har fremlagt en model for trejdelande, siger Jeppe Kofod.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

- Når vi når frem til den 27. juni vil det være muligt at rejse til de europæiske lande, til Schengen-landene med undtagelse af Sverige og Portugal, siger Nick Hækkerup.

Opdateres ...