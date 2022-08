Danmark donerer 820 millioner til Ukraine

Når statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag taler ved en donorkonference på Christiansborg, bliver det med et løfte om støtte til Ukraine for 820 millioner kroner, der skal gå til at sikre langsigtet hjælp til den ukrainske hær.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) til Politiken.

Konferencen hedder #CopenhagenUkraine. Her er den danske regering vært sammen med den ukrainske forsvarsminister, Oleksii Reznikov, og den britiske forsvarsminister, Ben Wallance.

I alt samles repræsentanter fra 26 lande til konferencen.

Med det nye bidrag er Danmark oppe på at have støttet Ukraine med over tre milliarder kroner, siden landet blev invaderet af Rusland 24. februar.

Folketingets Udenrigspolitiske Nævn er ifølge Politikens oplysninger blevet orienteret i denne uge, og der er opbakning til donationen fra et flertal i Folketinget.

Pengene skal blandt andet bruges på en træningsindsats af tusinder af soldater fra den ukrainske hær, der finder sted i Storbritannien over de kommende måneder. Det drejer sig specifikt om 100 millioner kroner.

Af de resterende penge er lidt over halvdelen ifølge Morten Bødskov finansiel støtte til Ukraine. Det vil sige, at det samlet set går til våbenproduktion og våbendonationer.

Danske instruktører skal træne ukrainske soldater i Storbritannien

Lidt under halvdelen går til konkrete danske donationer, siger forsvarsministeren.

Hvilke våben der er tale om, vil Morten Bødskov dog ikke ind på.

- Det kommer jeg ikke til at gå ind i, men det er åbenlyst, at det er et meget stort bidrag, siger han til Politiken.

Onsdag kom det desuden frem, at Danmark i løbet af kort tid vil sende 130 danske instruktører til Storbritannien som en del af træningsindsatsen.

Ved et pressemøde onsdag eftermiddag sagde Morten Bødskov, at han også har tilbudt Ukraine at træne soldater på dansk jord. Eksempelvis kan Danmark hjælpe med at træne mineryddere i Danmark, sagde han.

Danmark har tidligere støttet Ukraine med våben, men regeringen har været tilbageholdende med at sige, hvilke der er tale om.

Det er dog tidligere kommet frem, at Danmark blandt andet har støttet ukrainsk militær med Harpoon-missiler.