Danmark dropper AstraZeneca-vaccine

OVERBLIK: Flere lande begrænser brugen af AstraZeneca-vaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte onsdag eftermiddag, at det ser en mulig sammenhæng mellem covid-19-vaccinen fra AstraZeneca og en sjælden type af blodpropper, der er set ved få vaccinerede.

Blodpropperne er usædvanlige, fordi patienterne har fået flere blodpropper ad gangen i kombination med et lavt antal blodplader. Nogle af dem har fået blødninger.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at dette sygdomsbillede er set ved to patienter i Danmark, hvoraf én er død. Et andet dødsfald er ved at blive undersøgt for at se, om det også gør sig gældende der.

Mens Sundhedsstyrelsen i Danmark endnu ikke har oplyst, hvad det kommer til at betyde for brugen af vaccinen i Danmark, har flere lande allerede reageret onsdag.

Dem kan du blive klogere på her:

* Sverige.

Sverige reagerede på EMA's udmelding ved at fastholde sin praksis, hvilket er kun at bruge vaccinen til folk over 65 år.

* Storbritannien.

De britiske sundhedsmyndigheder anbefaler fra onsdag eftermiddag, at personer under 30 år tilbydes en alternativ vaccine.

* Belgien.

De belgiske sundhedsmyndigheder har suspenderet brugen af vacciner for personer under 55 år.

* Italien.

Italien stopper med at give vaccinen til folk under 60 år. Italienske sundhedsmyndigheder sagde dog onsdag aften, at folk, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, også kan tage stik nummer to.

* Spanien.

Spaniens sundhedsminister, Carolina Darias, oplyser onsdag aften, at de spanske myndigheder kun vil tilbyde coronavaccinen fra AstraZeneca til personer i alderen 60 til 65 år.

* Portugal

Portugal vil ikke vaccinere personer under 60 år med AstraZenecas vaccine. Kun personer over 60 år vil få coronavaccinen fra AstraZeneca .

* Holland.

De hollandske myndigheder har nedsat brugen af AstraZeneca-vaccinen, så det kun er borgere over 60 år, der tilbydes den.

Kilder: Reuters og Lægemiddelstyrelsen.