Danmark går længst i Norden med regler om at fratage pas

Danmark er det eneste blandt de store nordiske nabolande, hvor en minister alene har magten til at tage et statsborgerskab fra en borger.

Det viser svar fra regeringskontorer i Norge, Sverige og Finland, skriver Politiken.

I Norge kan statsborgerskabet kun tages fra en person, "hvis vedkommende straffes efter en bestemmelse i norsk straffelov kapitel 16, 17 eller 18, som kan føre til fængselsstraf i seks år eller mere", oplyser det norske Kunnskapsdepartement.

I Sverige er der "ingen mulighed for at tilbagekalde svensk statsborgerskab", skriver Justitsdepartementet.

De finske myndigheder oplyser, at "en person kan miste sit finske statsborgerskab, hvis han bliver fundet skyldig i en lovovertrædelse af Finlands vitale interesser".

For forbrydelsen skal personen være idømt mindst fem års ubetinget fængsel.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt en person skal være dømt ved en domstol, før passet kan fratages nogen, var centralt på Christiansborg i sidste uge.

Der fik regeringen opbakning til et omstridt lovforslag.

Det betyder, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fremover kan fratage eksempelvis krigere i Syrien deres danske pas. Det gælder kun personer med dobbelt statsborgerskab.

Det kan ministeren, hvis han vurderer, at en person har handlet på en måde, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser.

Det sker vel at mærke, uden de først er blevet stillet for en dommer.

De Radikale stemte imod lovforslaget. Partiets udlændingeordfører, Andreas Steenberg, havde foretrukket, hvis den danske regering havde ladet sig inspirere af eksempelvis Norge.

- Det viser, at Socialdemokratiet i den her sag er gået meget langt. Det er ikke det, der skal kendetegne en retsstat og et skandinavisk velfærdssamfund, at man kan få så alvorlig en "dom" uden at have været for en dommer, siger han til Politiken.

Mattias Tesfaye har ikke kunnet stille op til interview med avisen. I et skriftligt svar fra ministeriet oplyser han, at han altid lytter til vores nabolande.

- Vi står ofte i de samme dilemmaer. Men jeg mener, at den her lovgivning er fornuftig.

- De mennesker, der kan få frataget deres statsborgerskab, har handlet til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser. Eksempelvis ved at begå terror. Det er ikke nogen mennesker, vi ønsker i Danmark, siger ministeren i svaret.