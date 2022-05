Danmark giver sikkerhedsgaranti til Sverige og Finland

En nordisk trio bestående af Danmark, Island og Norge er klar til at hjælpe Sverige og Finland i tilfælde af angreb på deres territorium, inden de to lande har opnået medlemskab af forsvarsalliancen Nato.

Det fremgår mandag eftermiddag af en udtalelse på Statsministeriets hjemmeside fra de tre lande.

- Finlands og Sveriges sikkerhed er et fælles anliggende. Skulle Finland eller Sverige blive offer for aggression på deres territorium, inden de opnår Nato-medlemskab, vil vi bidrage med alle tilgængelige midler, står der i udtalelsen.

Officielle Nato-ansøgninger fra både Finland og Sverige er på trapperne. Det skyldes blandt andet Ruslands invasion af Ukraine.

Sveriges statsminister fortæller om ansøgningen om medlemskab i Nato

For begge lande er det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Fuldgyldigt Nato-medlemskab kræver dog blandt andet godkendelse i Nato-landenes parlamenter. Det kan tage en del måneder fra ansøgning til optagelse.

Derfor har Sverige og Finland ønsket alternative sikkerhedsgarantier i ansøgningsperioden, hvor landene er ikke fuldt omfattet af Natos såkaldte musketer-ed.

Danmark ønsker, at ansøgningsprocessen går hurtigt.

Når Nato er klar, vil den danske regering således 'så hurtigt som muligt' fremsætte beslutningsforslag til Folketinget om at godkende de finske og svenske Nato-ansøgninger.

Det siger statsminister Mette Frederiksen mandag eftermiddag under et såkaldt doorstep sammen med forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Hun understreger, at Danmark bakker helhjertet op om ansøgningerne til forsvarsalliancen.

- Det giver i vores øjne mulighed for et styrket nordisk samarbejde også inden for sikkerheds- og forsvarsområdet, siger Mette Frederiksen.

- Vi ønsker derfor, at Danmark skal gøre alt, hvad vi kan, for at Finland og Sverige så hurtigt som muligt kommer ind i Nato, fortsætter hun.

Den britiske regering har allerede indgået sikkerhedsaftaler med Sverige og Finland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at han ikke har nogen udeståender med Sverige og Finland. Han er dog stærkt imod Nato og tilføjer ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at Natos 'udvidelse af militær infrastruktur' vil kræve en form for modreaktion.