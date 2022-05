Danmark har givet Ukraine våbendonationer for to milliarder

Danmark har sendt veste, våben og andet militært udstyr, der samlet løber op i to milliarder kroner, til Ukraine.

Det oplyser forsvarsminister Morten Bødskov (S) i et i svar til Folketinget ifølge Berlingske.

- Det samlede danske bidrag på forsvarsområdet til Ukraine er i størrelsesorden af to milliarder kroner bestående af våben og andet militært udstyr med videre, siger ministeren.

Han ønsker ikke at oplyse, hvad der konkret er givet. Det sker ifølge Berlingske af hensyn til fortrolighed om operative forhold.

Rusland invaderede Ukraine den 24. februar i år. Ingen lande deltager aktivt i kampene på ukrainsk side, men det krigsplagede land har i stedet fået en del sendinger af militært udstyr fra lande, der støtter Ukraine.

Blandt dem er Danmark. Indledningsvist blev det oplyst, at veste og panserværnsraketter blev sendt afsted. Dernæst blev det gjort hemmeligt, hvad Danmark sendte til Ukraine.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde efter et besøg i Ukraine i april, at Danmark ville øge sit bidrag med 600 millioner og dermed sende det samlede danske våbenbidrag op på en milliard kroner.

Og det er altså nu fordoblet. Det fremgår dog ikke, hvordan prisen på det militære udstyr er vurderet.

Våbendonationerne til Ukraine løber op i næsten 30 procent af de syv milliarder kroner, som et politisk flertal i marts valgte at afsætte til at styrke Forsvaret.