Danmark køber ti millioner lyntests

Danmark har købt ti millioner lyntests, som kun skal af et par centimeter ind i næsen.

- Vi har indkøbt ti millioner kviktests i første omgang, som skal to-tre centimeter op i næsen, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

De første 400.000 af de nye lyntest er kommet til landet, og de næste vil komme de kommende uger.

Heunicke understreger, at der ikke er noget sundhedsfarligt ved de nuværende tests, men at han er klar over, at flere danskere synes, de er ubehagelige.

Ny aftale skal sikre test af borgere to gange om ugen

Samme pålidelighed

Sundhedsministeren fortæller desuden, at man har undersøgt pålideligheden af testene, og den er lige så god som de lyntest, der i forvejen bliver brugt.

- Vi har færdiggjort en dansk vurdering af de tests, som er lige så gode, som dem vi har været vant til, siger han.

Heunicke siger videre, at han håber på en yderligere genåbning af samfundet.

Onsdag morgen fortalte sundhedsministeren, at man afventer et resultat af effekten af den nuværende genåbning af 0. til 4. klasserne, før der kan komme en mere konkret udmelding om genåbning.

Flere hundrede kviktestcentre

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fortalte på pressemødet, at der fremover skal være en bedre tilgængelighed til lyntest.

Tilgængeligheden til lyntest skal være mere fleksibel både med faste testcentre og mobile testcentre, som kan opstilles i områder, hvor der er et behov for flest - for eksempel i kommuner med meget smitte.

- Vi vil bygge et større net op af faste teststeder i landet. Vi har 55 steder for kviktest. Vi forestiller os, at vi skal op på flere hundrede steder spredt over hele landet, lød det fra justitsministeren.