Danmark mere corona-lukket end hidtil antaget

Udenrigsministeriet står alene med sin konklusion om, at Danmark har været et af Europas mest åbne corona-samfund. Anerkendt universitet når frem til en helt anden konklusion

Danmark har langt fra været så åbent et samfund under corona-epidemien, som regerings-apparatet hidtil har hævdet.

I hvert fald hvis man skal tro en stor undersøgelse fra Oxford University, der minutiøst sammenligner nedluknings-graden på tværs af lande.

Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark været Europas tredje-mest åbne corona-samfund i perioden den 21. april til den 18. maj.

Men ifølge universitetet i Oxford var der hele 13 europæiske lande, der var mere åbne end Danmark den 18. maj. Og efter den 18. maj er Danmark røget endnu længere ned.

Danmark var bedst placeret på listen over corona-åbne samfund den 21. april - dagen efter udvidelsen af genåbningens fase et. Her lå vi dog stadig under både Sverige, Island, Tjekkiet, Finland og Norge, viser tallene fra Oxford Universitys nedluknings-barometer, som du kan se herunder:

Haglet ned

Udenrigsministeriets undersøgelse er blevet haglet ned for sin metode, og efterfølgende måtte ministeriet erkende, at der var fejl i beregningerne.

Fejl, der blandt andet førte til, at Island med sine delvist åbne grænser, skoler og restauranter blev stemplet som et mere lukket land end Danmark med vores lukkede grænser, skoler og restauranter.

Alle disse parametre har forskerne på Oxford University også sammenlignet i deres undersøgelse. Og mere til.

De inddrager blandt andet restriktioner i den offentlige transport, offentlige oplysningskampagner, ligesom de tager højde for landenes regionale forskelle.

Har noget at lære

Undersøgelsen har vakt opsigt i den corona-taskforce, som akademikernes faglige organisation Djøf har nedsat.

- Uden at gå ind i den sundhedsfaglige situation, så kan vi jo se, at Danmark har noget at lære af andre lande. Og vi har da en forpligtelse til at vende hurtigst muligt tilbage til normalen, siger professor på Københavns Universitet, Kristian Lauta, der også er næstformand i Djøf’s corona-taskforce.

- Det er vigtigt, at vi ikke kun diskuterer corona ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, men også et demokratisk, siger han.