Danmark øger våbenhjælp til Ukraine med 600 millioner kroner

Danmark øger sit bidrag til militært udstyr og våben til Ukraine med 600 millioner kroner, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det bringer det samlede danske våbenbidrag op på en milliard kroner.

Mette Frederiksen annoncerede tidligere torsdag, at Danmark vil sende flere våben til det krigshærgede land. Men det er stadig uvist, hvilke våben der er tale om.

Det kommer Mette Frederiksen ikke nærmere ind på under pressemødet.

- Fra begyndelsen har Danmark givet stor støtte til Ukraine. Politisk, finansielt og via sanktioner. Med manglende udstyr - særligt det i manglende mest - våben, siger Mette Frederiksen.

- Og vi vil gøre, hvad vi kan for også at støtte Ukraine fremover. Jeg har derfor informeret dig - præsident Zelenskyj - i dag, at vi vil komme med nye, store bidrag.

- Her i blandt næsten 600 millioner danske kroner - svarende til cirka 90 millioner dollar - til våben.

Den danske støtte inkluderer også hjælp til minerydning i Ukraine og desuden støtte til Den Internationale Straffedomstol (ICC), så krigsforbrydelser kan blive undersøgt samt til genopbygning.