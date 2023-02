Danmark skal hjælpe med at rense Ganges-floden

Danmark skal hjælpe Indien med at rense landets længste og mest forurenede flod, Ganges.

Det er indiens premierminister, Narendra Modi, og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) blevet enige om.

- Ganges er en flod med meget stor betydning for Indien - både religiøst og praktisk, fordi den leverer vand til mange indere.

- Derfor er det også meget alvorligt, at den er så forurenet, som den er - en af de mest forurenede i verden - og derfor vil vi gerne hjælpe med at rense den. Og vi har rigtig god ekspertise i Danmark om netop vandrensning, siger Dan Jørgensen.

Under et besøg i landet har den danske minister underskrevet en aftale om et vandrensningsprojekt.

I første omgang skal Danmark hjælpe med et studie, som kan skabe grundlag for at rense en del af floden. Det skal fastslå forureningens kilder, og hvordan floden kan blive genoprettet på en bæredygtig måde.

Det er ambitionen, at det kan være med til at vise vejen for, hvordan floder i resten af Indien kan blive renset.

- Det er klart, at det er en kæmpe opgave. Ganges er over 2500 kilometer lang og dækker mere end en million kvadratmeter. Derfor går vi meget konkret til værks ved at undersøge et specifikt stykke af en flod og nogle bifloder, siger Dan Jørgensen.

Ministerens besøg i Indien er et af få møder, danske ministre har været på i en lang årrække.

Danmark og Indien har nemlig været i diplomatisk krise i over 20 år.

Det skyldes manden Niels Holck, som i 1995 var involveret i våbennedkastning til en oprørsgruppe i den indiske delstat Vestbengalen.

Han rejste efterfølgende tilbage til Danmark, hvorefter Indien gentagne gange forsøgte at få ham udleveret til landet for at retsforfølge ham.

Danmark afviste dog at udlevere Niels Holck, da man vurderede, at der var risiko for, at han ville blive udsat for tortur, hvis man sendte ham til Indien.

Det udløste den diplomatiske krise, hvor blandt andet Danmarks eksport til Indien styrtdykkede.

I 2021 besøgte statsminister Mette Frederiksen (S) Indien og premierminister Narendra Modi. Besøget blev anset for den endelige afslutning på den årelange diplomatiske krise.

Under besøget underskrev de to lande en aftale om 'det grønne strategiske samarbejde'. Ifølge Dan Jørgensen er netop det samarbejde et klart billede på, at landene har fundet fælles fodslag om grønne løsninger.

- Danmark har erfaringerne og evnerne, og vi har størrelsen, sagde premierminister Modi under et besøg i Danmark sidste forår.

Og netop den kommentar har Dan Jørgensen hæftet sig ved.

- Det er rigtigt, at hvis vi kan få implementeret nogle af vores danske løsninger, som kan gøre en stor forskel i et så stort land som Indien, så er det helt unikt og til gavn for begge lande, siger han.