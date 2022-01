Danmark trækker tropper ud af Mali

De danske styrker, der har været indsat i Mali i ganske få dage, trækkes nu ud igen.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Hvis Malis overgangsregering ikke inden mandag har gjort klart, om Danmark er velkommen i Mali, trækker vi vores tropper hjem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter mødet med Folketingets partier.

- Kupgeneralerne sendte en offentlig erklæring ud, hvor de igen gentog, at Danmark ikke er velkomne i Mali.

- Det finder vi os selvfølgelig ikke i. Derfor har vi også besluttet, at vi trækker vores soldater hjem.

Mali har de seneste dage flere gange krævet, at de danske tropper bliver trukket hjem fra det konfliktprægede land, hvilket har skabt en diplomatisk krisesituation mellem Mali og Danmark.

Tjekkede russisk snyd

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Forsvaret de seneste dage undersøgt henvendelserne fra Malis styre for, om de var falsk producerede og i virkeligheden afsendt af Rusland for at forpurre Danmarks og Frankrigs tilstedeværelse i det afrikanske land.

Det oplyser flere kilder med kendskab til forløbet til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer det til at tage adskillige uger at trække alle danske tropper ud af Mali, der har været igennem et militærkup.

Det seneste hold soldater har blot været i Mali siden 17. januar. Her blev 105 danske militærpersoner udsendt i 12 måneder. Med på holdet var både specialoperationsstyrker og kirurghold.

Bidraget er en del af Task Force Takuba, der hører under den franske Operation Barkhane. I alt ni allierede lande deltager i Task Force Takuba.

