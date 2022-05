Danmark var bekymret for tortur i Rwanda

Danmark har fra officielt hold udtrykt bekymring om, hvorvidt Rwanda overholder basale menneskerettigheder.

Det er sket ved et virtuelt FN-møde i Genève i januar 2021. Få måneder inden de første møder med Rwanda om at etablere et dansk modtagecenter for asylansøgere i landet.

Det skriver Jyllands-Posten, som har fået udleveret videomaterialet af FN.

Tortur og mishandling

25. januar sidste år var det Danmarks ambassadør i Genève, Morten Jespersen, som leverede bekymringen til et såkaldt universal periodic review.

Det er et eftersyn med et lands overholdelse af menneskerettigheder, som laves med års mellemrum.

- Vi er fortsat bekymrede over anklagerne om vilkårlige tilbageholdelser og tortur og mishandling i tilbageholdelsescentre og militærfaciliteter, sagde Morten Jespersen blandt andet på mødet.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger svarer det til et manuskript fra både Udenrigsministeriet og FN.

Begyndte forhandlinger

Da mødet fandt sted, var det ikke officielt kendt, at Danmark havde planer om et asylsamarbejde med Rwanda.

Tre måneder efter rejste to ministre til Rwanda. Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) og daværende udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), satte på vegne af regeringen deres underskrift på ikkebindende aftaler med Rwanda om blandt andet en asylaftale.

Ifølge avisen viser aktindsigter, at Danmark allerede i februar sidste år forberedte videomøder med den rwandiske regering.

Rapport fra FN

At Danmark udtrykte bekymring over tortur, skete på baggrund af en rapport fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder. Det oplyser Udenrigsministeriet Jyllands-Posten.

Rapporten anklagede Rwana for uofficielle fængslinger. Og for at torturere indsatte til tilståelser i 'fængselslignende faciliteter'.

Rwanda har afvist anklagerne.

'Det vil hjælpe'

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S), som er ny på posten, siger i et skriftligt svar til avisen, at det ikke hjælper nogen flygtninge at pege fingre og nægte et samarbejde med Rwanda.

Han fastholder, at en aftale om et asylmodtagelse i Rwanda vil hjælpe det nuværende asylsystem, som han kalder uretfærdigt og 'fyldt med menneskelige tragedier'.

Ministeren siger også, at en forudsætning for en aftale med Rwanda er, at alle internationale forpligtelser bliver overholdt.