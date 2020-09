Danmark vil have strandede migranter på Mærsk-skib til Tunesien

Danmark forhandler med Tunesien om 27 strandede migranter på skibet 'Maersk Etienne'.

Det siger fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar til ShippingWatch.

Besætningen på skibet reddede migranterne 4. august efter en anmodning fra Malta. Men Maltas premierminister, Robert Abela, har siden sagt, at hans land ikke er ansvarlig for dem.

Danmark mener, at Tunesien er ansvarlig for migranterne.

- Det er en meget uheldig situation. Men det er vigtigt at understrege, at den danske regering mener, at Tunesien er ansvarlig for at tage imod de mennesker. Og regeringen er klar til at assistere den tunesiske regering, siger Dybvad Bek til ShippingWatch.

Migranterne blev samlet op i tunesisk farvand af besætningen på 21 mand i sidste måned. Det var Maltas kystvagt, der bad Mærsk hjælpe.

Ministeren uddyber til ShippingWatch, at Danmark er i dialog med relevante parter og lande i området.

Meldingen kommer, efter at tre internationale organisationer har opfordret middelhavslande til at tage imod de 27 migranter.

Ifølge organisationerne - FN's flygtningeorganisation (UNHCR), FN's Organisation for Migration (IOM) og Internationale Rederier (ICS) - er migranternes situation 'skrækkelig'.

Organisationerne beskylder diverse regeringer for at bryde international lov ved at nægte migranterne at forlade skibet.

De udpeger ikke Malta specifikt som migranternes endestation. Men de opfordrer i stedet kystnære EU-lande til at træde til og vise solidaritet ved at tage imod migranterne.

Blandt migranterne om bord er en gravid kvinde og et barn.