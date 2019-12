Danmarks første klimalov nogensinde er på plads

Bindende klimalov forpligter siddende og fremtidige regeringer til at arbejde for at reducere CO2-udledningen

Det sidste punktum i aftalen om Danmarks første klimalov nogensinde er sat efter flere ugers forhandlinger.

Der er fredag aften blevet indgået en bred politisk aftale om en klimalov, som skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Klimaloven forpligter siddende og fremtidige regeringer til at arbejde mod dette mål. Det siger klimaminister Dan Jørgensen (S) efter forhandlingerne.

- Jeg er selvfølgelig helt utrolig glad og stolt over, at det er lykkedes at lave en klimalov. Det er en bred lov. 167 af Folketingets mandater står bag den. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle partier.

- Det her været svære forhandlinger. Det her betyder, at også fremtidige regeringer vil være bundet til 70 procents-målsætningen i 2030, siger Dan Jørgensen.

Aftalen er blevet indgået af alle partier i Folketinget bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Liberal Alliance forlod forhandlingerne tidligere fredag aften, fordi et princip om beskæftigelse ifølge partiet ikke er en del af klimaloven.

Der skal handles

Klimaloven bliver med bindende delmål. Spørgsmålet om delmål har været et stridspunkt undervejs i forhandlingerne.

- Der vil årligt være opfølgninger for at sikre, at vi er på rette vej. Der skal også sættes et delmål for 2025.

- Vi er blevet enige om, at vi spørger Klimarådet, hvad de anbefaler. På baggrund af det skal et flertal i Folketinget beslutte, hvor et delmål skal ligge, siger Dan Jørgensen.

Det er Klimarådet, der i starten af hvert skal vurdere, om regeringen er på rette vej mod de mål, der er sat. Udover det skal klimaministeren fremlægge et klimaprogram for at holde øje med, om det går, som det skal. Hvis ministeren ikke mener, at der er sket tilstrækkeligt, så skal der gøres noget ved det.

Klimaeksamen

Desuden skal klimaministeren til en 'klimaeksamen' i Folketinget i slutningen af året. Til den eksamen skal de samlede folketing beslutte, om der gøres nok, eller om der skal skrues op.

Er Folketinget meget utilfredse, kan de udtrykke mistillid til klimaministeren

Planen for den nye klimalov har været, at den skulle nå at blive vedtaget inden inden jul. Der kan hermed sættes et flueben ud fra den del af planen.

Et af de næste skridt i planen er, at klimaloven skal skal følges op af klimahandlingsplaner i foråret.