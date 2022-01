Danmarks piratjagt koster over en million om dagen

Forsvarskommandoen oplyser nu, at de forventede omkostninger for Esbern Snares piratjagt er 180 millioner

Det koster over en million skattekroner om dagen, at Esbern Snare er taget alene på piratjagt i Guineabugten ud for den vestafrikanske kyst.

Forsvarskommandoen oplyser således i et svar på en snart to uger gammel henvendelse fra Ekstra Bladet, at de samlede omkostninger for 'Operation Meridian' forventes at være 177 millioner kroner, forudsat at fregatten vender hjem primo april.

Esbern Snare stævnede ud fra Frederikshavn 24. oktober, hvilket altså betyder, at prisen for de danske skatteydere er over en million kroner om dagen.

I første omgang var den eneste offentligt kendte pris for missionen 80 millioner kroner i såkaldte meromkostninger, som var udgifter ud over driften af Esbern Snare.

Forsvarskommandoen oplyser, at de forventede udgifter på 177 millioner faktisk er lavere, end man regnede med. Der tages dog forbehold for, at prisen kan ændre sig, i og med at missionen ikke er slut endnu.

Dramatisk ildkamp

Frømænd fra Esbern Snare havnede 24. november i ildkamp med ni formodede pirater, der angiveligt havde kurs mod et hollandsk skib.

Fire pirater blev dræbt, og en femte menes at være faldt over bord under den dramatiske skududveksling. Ligene fra de fire pirater er så vidt vides stadig ombord på Esbern Snare, hvor de ligger i en særlig frysecontainer.

De fire overlevende pirater blev tilbageholdt på fregatten og varetægtsfængslet in absentia sigtet for forsøg på manddrab.

En af de formodede pirater havde mistet sin fod under ildkampen, da han efter eget udsagn hoppede i vandet og fik foden skåret af efter mødet med en skibsskrue.

Efterfølgende amputerede besætningen på Esbern Snare hans ben, og hans nye handikap blev fatalt for hans skæbne.

Retsforfølger kun etbenede pirater

For i Danmark retsforfølger vi tilsyneladende kun etbenede pirater.

Helt utraditionelt blandede justitsminister Nick Hækkerup sig nemlig i politiets arbejde.

Med en støvet paragraf, der ikke har været i brug siden midten af 90'erne, bestemte Nick Hækkerup, at de tre tobenede pirater ikke skulle til Danmark og retsforfølges. Ikke fordi man ikke mente, de var skyldige. Nej, man ville bare ikke have dem til Danmark, så de blev sat fri i en gummibåd fra Esbern Snare og kunne sejle mod deres hjemland, Nigeria.

Den etbenede formodede pirat derimod blev fløjet til Danmark og blev varetægtsfængslet frem til 1. februar i kørestol og med en handikapbus ventende på ham nede i gården ved Københavns Byret. Han kan i modsætning til de andre formodede pirater muligvis se frem til at blive dømt, blandt andet fordi man ikke mente, det var sundhedsmæssigt forsvarligt at løslade ham til søs med et amputeret ben.

Hvis han bliver dømt, har justitsministeren lagt op til, at han skal afsone i det fængsel i Kosovo, som Danmark vil leje.