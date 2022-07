Danmarksdemokrat vil ikke love Skaarup sin støtte

Peter Skaarup, der torsdag blev Danmarksdemokraternes første folketingsmedlem, kan tilsyneladende ikke vide sig sikker på, at han kan forhandle på vegne af de andre Støjberg-støtter, der er løsgængere i Folketinget.

Hans Kristian Skibby, der fortsat ikke har fået et formelt medlemskab af Danmarksdemokraterne, men stadig blot er 'støttemedlem', mener nemlig, at der 'er en rækkefølge for tingene'.

Skibby fortæller til Ekstra Bladet, at han gerne vil være folketingskandidat for partiet, men han vil ikke svare på, om Skaarup og Støjberg allerede nu kan regne med hans mandat i forhandlinger.

Vil du bakke op om alt det Skaarup forhandler hjem? Altså kan han regne med din støtte, eller vil du stadig opføre dig som løsgænger?

- Det er jo nogle tænkte eksempler. Jeg stiller jo ikke op for at blive løsgænger. Jeg stiller op på vegne af et parti, hvis jeg overhovedet stiller op. Jeg forventer jo, at Radikale stiller mistillid til Regeringen 4. oktober, siger han med henvisning til, at han ønsker at stille op for Danmarksdemokraterne ved det kommende Folketingsvalg.

Hans Kristian Skibby var ligesom Peter Skaarup med i Dansk Folkeparti inden de blev løsgængere. Foto: Jonas Olufson

Hypotetisk og langhåret

Når man forhandler som partileder eller ordfører så har man jo hver i sær et antal mandater som de andre kan regne med, at man har i ryggen. Hvor mange har Skaarup. Har han også dit mandat, eller har han kun sig selv?

- Pas. Det kan jeg ikke svare på nu. Der er en rækkefølge for tingene, siger løsgængeren, der ikke er blevet hverken kandidat eller medlem endnu.

Men hvis vi står i september og behandlingen af finansloven går i gang, og du stadig er løsgænger, kan Skaarup så regne med dig?

- Ej, det er nogle lidt langhårede og hypotetiske spørgsmål, du kommer med nu. Så jeg tror, jeg vil sige tak for i dag.

Så du vil ikke bare svare ja eller nej til, om Peter Skaarup kan regne med dit mandat fra i dag af?

- Ved du hvad, du må tolke hvad du vil, afslutter Hans Kristian Skibby og fortæller, at han har stor tillid til Inger Støjberg og Peter Skaarup.

Forbigået

Heller ikke DF-afhopperen Bent Bøgsted er blevet folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, selvom han ligesom Hans Kristian Skibby har tilsluttet sig partiet.

Hvorfor er du ikke blevet Folketingsmedlem, når nu Peter Skaarup er blevet det?

- Jeg kender ikke til hvordan det går. Jeg har jo sagt til Inger, at jeg ikke genopstiller.

Men er du til rådighed indtil da?

- Det vil vi slet ikke snakke om nu. Det er godt. Hej.

Og så var der klartone fra Bent Bøgsteds telefon.