Dans søforklaringer: - Pinligt

Dan Jørgensen nærmer sig verdensrekorden i forskellige forklaringer, hvad angår varmechecken til nødlidende danskere.

Først var vinterferien i vejen, så oplyste ministeriet, at varmechecken nok først ville komme i maj, og nu har vi så fået en ny undskyldning, hvor ministeren siger, at en hastelov hele tiden har været på bordet.

Et forløb, som Venstres politiske ordfører Sophie Løhde kalder for pinligt.

- Socialdemokratiets mange søforklaringer bliver mere og mere pinlige. Jeg synes Dan Jørgensen skulle komme i gang med at hjælpe danskerne fremfor at bruge sin tid på at konstruere absurde dårlige undskyldninger for regeringens eget nøleri, siger Sohpie Løhde til Ekstra Bladet.

På bordet

Den tredje forklaring fik vi, da Ekstra Bladet fangede ministeren på vej til sin ministerbil og fik lov til at stille et par spørgsmål til den travle minister nærmest løbende.

- Vi fik først en forklaring om, at ferie har spændt ben for processen. Hvad er gået galt?

- Det har ikke noget med det at gøre. Embedsværket har arbejdet så blodet sprøjter og har gjort det så godt og hurtigt, som overhovedet kunne lade sig gøre. Nu gør vi så det, at vi har bedt om lov til at få det hastebehandlet, og det håber vi kan lade sig gøre, så kommer det til at gå noget hurtigere, siger Dan Jørgensen.

- Hvorfor gjorde I ikke bare det med det samme, når den her varmecheck var så akut at få ud, som du sagde på pressemødet?

- Det har faktisk hele tiden været på bordet, at den skulle hastebehandles. Det er en uvant situation, og vi har ikke prøvet at lave de her ordninger før. Der er en masse teknik i det, og det tager noget tid, sagde Dan Jørgensen

Hvordan det kan være, at hastebehandlingen hele tiden har været på bordet, når Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selv har oplyst,at lovforslaget efter planen skulle fremsættes 6. april, er fortsat uklart.

Guld og grønne skove

Og ifølge Sophie Løhde har fokus fra klimaministeren været helt forkert.

- Det er godt nok sigende for den her regering, at man er god til at love danskerne guld og grønne skove, men når det kommer til handling, så sker der ofte ikke særlig meget. I Venstre har vi sagt klart, at vi vil sætte minimum 2,7 mia. kr. af til danskere, som er ramt af de voldsomt stigende energipriser. Regeringen sætter alt for lidt af, og har bare ladet stå til, mens almindelige mennesker får kæmperegninger. Det er slet ikke i orden, siger Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

Ferie-nøl

Årsagen til krigen er det forløb, som Ekstra Bladet i flere dage har beskrevet angående ferie-nøl og en akut varmecheck, der først kommer i maj. Selv om en glad Dan Jørgensen 11. februar kunne fortælle, at regeringen stod klar med en håndsrækning til folk, der have problemer med de stigende energipriser, og det var akut.

Men intet er sket. Nul og niks. De har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og loven vente. Det fremgår i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske,' oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.

Senere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Klima- og Energiministeriet har oplyst, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj.

'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nu haster det

For efter en omgang ferie-nøl haster det pludselig igen for klimaministeren, der er klar til at sætte alle sejl ind for at give varmechecken tidligere til danskerne.

Også selv om ferie og logistiske udfordringer tidligere er blevet brugt som undskyldning for en hurtig eksekvering. Det fortæller klima- energi- og forsyningsordfører Anne Paulin (S) til Ekstra Bladet.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skriver hun til Ekstra Bladet.

