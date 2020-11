Dansk ambassadør er klar

Om USA's næste præsident igen bliver Donald Trump eller kommer til at hedde Joe Biden, så er den danske ambassade i USA forberedt.

Det fortæller ambassadør Lone Dencker Wisborg op til dagen, hvor amerikanske vælgere går til stemmeurnerne.

Er klar

Forberedelserne har blandt andet ligget i at opbygge et netværk til de to mulige administrationer, fortæller ambassadøren.

- Vi har forberedt os på begge mulige udfald. Vi har prøvet at skabe kontaktnetværk i det, vi forventer skal være en 'Trump 2'-administration, og ligeledes har vi afdækket et kontaktnetværk til en 'Biden 1'-administration, siger Lone Dencker Wisborg.

Den danske ambassadør ønsker ikke at uddybe, hvad den største forskel vil være på de to mulige udfald.

Men ambassadens fokus op til valget har hovedsageligt været at afdække forskellene på de to kandidaters økonomiske politik, handelspolitik, klimapolitik og det udenrigspolitiske.

- Hvis magten skifter, er arbejdet det samme, men vi begynder mere intensivt at bygge kontakter op til en ny administration og afdække den.

- Vi skal være opmærksom på, at der er 4000 stillinger, der skal besættes. Så der kommer til at gå noget tid, før en ny administration er på plads.

- Er det 'Trump 1'-administration til 'Trump 2', kigger vi efter ændringer på nogle af pladserne. Når vi har en afklaring, skal vi i gang med at arbejde for danske interesser, siger Lone Dencker Wisborg.

Besøge valgsteder

På selve valgdagen er det ambassadørens plan at besøge valgsteder for at fornemme stemningen. Desuden vil hun følge resultaterne tæt fra sin ambassadørbolig i Washington D.C.

- Det bliver en stor dag, og det er altid en stor dag - også for Danmark - når USA vælger ny præsident.

- Min rolle er at følge resultaterne tæt og med den indsigt, vi har, og give et bud på, hvilken retning det går. I løbet af dagen vil vi sende meldinger hjem til København om, hvordan vi ser det, siger Lone Dencker Wisborg.

Resultatet af valget vil ambassadøren lade 'være op til de amerikanske vælgere' - forstået på den måde, at hun ikke har en professionel præference mellem Trump og Biden.

Lone Dencker Wisborg vil særligt følge med i resultaterne fra de amerikanske svingstater på valgnatten.

- Svingstaterne er afgørende, så dem kigger vi særligt efter. Nogle stater forventer vi at have resultatet fra på valgnatten, mens andre forventer vi først resultater fra dage efter, siger hun.

Dencker Wisborg har været ambassadør i USA siden april 2019. Dermed er det hendes første amerikanske valg som ambassadør.