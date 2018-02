Dansk bryllups-ø ramt af svindel-ægteskaber

Udenlandske par strømmer til idylliske Ærø for at blive gift. Alene i 2017 indgik 4600 udenlandske par et ægteskab på øen mod 125 i 2006 - men det sker langt fra altid af ren kærlighed.

Op mod to procent af parrene, der tager til øen for at blive gift, indgår nemlig et proforma-ægteskab. Det vurderer Ærø Kommune og to ægteskabsbureauer, der arrangerer bryllupper på øen, skriver DR Fyn. Og nu vil Børne- og socialminister Mai Mercado forsøge at bremse op for udviklingen.

Proformaægteskaberne bliver ofte indgået i håb om nemmere at kunne svindle sig til en opholdstilladelse i Europa. Der har således i EU været flere eksempler på kvinder fra østlande, der gifter sig proforma med afrikanske mænd. P1 Dokumentar har eksempelvis bragt en historie om en polsk kvinde, der fik 2500 euro for at gifte sig proforma i Danmark med en mand fra Nigerria.

Ekstra Bladet har tidligere været på reportagetur til Ærø for at skildre boomet i antallet af bryllupper på øen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Parrene vælger ofte Ærø, fordi de kan købe skræddersyet bryllupspakker, så de hurtigt og bekvemt kan blive smedet sammen. Og det er svært at opdage, hvis det er proforma, fortæller Anne Bille, der er afdelingsleder ved Ærø Kommune.

- Fordi et par ikke nødvendigvis udviser den store kærlighed, når der er andre til stede, behøver det ikke at betyde, at de ikke elsker hinanden. Der er for eksempel religiøse årsager til, at man ikke kysser offentligt. Og vi har også set eksempler på, at vi ved modtagelsen af parret har tænkt, 'hvor hot er det forhold lige?', men så har de været ovenud lykkelige til selve vielsen, siger hun til DR Fyn. .

Ærø Kommune foreslår derfor nu, at man indfører tiltag som man eksempelvis har gjort Irland. Her har myndighederne blandt andet fået mulighed for at foretage interviews, der har til formål at screene for folk, der har et proformaægteskab i tankerne. Et andet forslag er et register, hvor landets kommuner kan se, om andre kommuner tidligere har nægtet at vie et par.

Et af de mange par, der bliver gift på Ærø. Foto: Rasmus Flindt Petersen.

Og Mai Mercado (K) er positiv over for at få implementeret løsninger som disse i et lovforslag.

- Det skal ikke være sådan, at man kan blive gift proforma i Danmark for dermed at skaffe sig lovligt ind i et andet EU-land. Vi skal have lukket den bagdør, siger hun til DR Fyn.

