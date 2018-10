Dansk by plaget af dårlig lugt: Det lugter af rådne æg

Biogasanlægget i Kalundborg udsender en kraftig lugt af rådne æg. Det er så slemt, at det overtræder miljøgodkendelsen

Lugten fra Kalundborg Bioenergis anlæg ved siden af Asnæsværket er slem.

Den er faktisk så slem, at den overtræder miljøgodkendelsen, for hvor meget det må lugte.

Det skriver TV 2 Øst.

- Siden opstarten af biogasanlægget har vi været plaget af en forfærdelig lugt, siger Lars Kaster Jørgensen, som bor på Lerchenborgvej tæt ved Kalundborg Havn, til TV 2 Øst.

Lars Kaster Rasmussen forklarer, at lugten fra Kalundborg Bioernergis anlæg bedst kan beskrives som lugten af rådne æg.

De mange klager over lugten har nu fået Kalundborgs Kommunes teknik- og miljøudvalg til at gå ind i sagen. Ifølge lokalmediet Nordvestnyt vil sagen blive taget op på næste udvalgsmøde.

Når vinden står rigtig blæser der en stank af rådne æg ind over Kalundborg by. Foto: Bigadan

Stået på i lang tid

Naboerne til biogasanlægget har måtte lægge næsebor til lugten i lang tid, for der har lugtet af rådne æg i over otte måneder i Kalundborg.

- Der har været en dialog mellem administrationen og borgerne. Så vi vil gerne have redegjort, hvad kommunen har foretaget sig i den periode, siger Jakob Beck Jensen (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg, til TV 2 Øst.

Den forfærdelige stank skyldes angiveligt, at den biomasse, som anlægget bearbejder, kommer fra industriaffald og ikke madaffald.

- Vi har fuld forståelse for, at borgerne har mistet deres tålmodighed. Men samtidig er det også min opfattelse, at der er en klar bedring på vej, forklarer Jakob Beck Jensen til TV 2 Øst.

Det er første gang, at man arbejder med den type affald på anlægget.