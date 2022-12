Dansk erhvervsliv jubler over ny regering

Den kommende og historiske SVM-regering møder fra start opbakning hos erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Begge kalder den brede konstellation et 'nybrud' og roser partierne bag for deres 'mod'.

- Jeg er på Danmarks vegne først og fremmest glad for, at Socialdemokratiet og Venstre sammen med Moderaterne har haft modet til at finde sammen i et forpligtende regeringssamarbejde, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

- Det er et markant nybrud, der vidner om ansvarlighed og lover godt for Danmark. Jeg håber og tror, der bliver tale om både en tiltrængt reformregering og en handlekraftig implementeringsregering.

SMV-regering på plads: Danmark får en bred regering i morgen. Regeringsgrundlaget præsenteres onsdag, mens ministerholdet kommer torsdag Mette Frederiksen har været ved dronningen

Store ambitioner

Hans pendant i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, forventer en regering med 'store ambitioner', der kan 'adressere de mange udfordringer, som Danmark står overfor'.

- Det handler for eksempel om arbejdsudbud, grøn omstilling og langt mere frit valg til danskerne.

- Jeg er klar over, at det er en vanskelig beslutning at tænke nyt efter mange år med blokpolitik. Partierne bag den nye regering fortjener kæmpe respekt for mod og ambitioner, siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

42 dage efter folketingsvalget annoncerede kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) tirsdag aften, at hun kan danne en regering med Venstre og Moderaterne.

Slut med reformtørke

Ifølge Dansk Industri står opgaverne i kø for den nye regering. Lars Sandahl Sørensen håber på et opgør med 'syv års reformtørke'.

- Så den nødvendige arbejdskraft sikres, og tempoet skrues gevaldigt op, når det kommer til at realisere vores massive ambitioner omkring grøn omstilling, digitalisering, sundhed og uddannelse, siger han.

Hos Dansk Erhverv peges der også på nødvendigheden i at 'sikre frit valg i hele vores velfærd med den enkelte borger i centrum'.

SVM-regeringen præsenterer onsdag dele af regeringsgrundlaget på et pressemøde. Torsdag træder den samlede nye regering ud fra Amalienborg.