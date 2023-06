Dansk fængsel i Kosovo udløser enorm rejseregning

Det danske fængselsvæsen er under et tungt pres. Derfor er et fængsel i Kosovo ved at blive ombygget, så Danmark kan sende 300 udvisningsdømte udlændinge derned og fængselsvæsnet kan bliver aflastet.

Planerne for, hvordan det præcist skal ske, er ved at blive udarbejdet. Men klart står det, at det vil indebære et voldsomt dyrt rejseprogram. For ikke bare skal fanger transporteres frem og tilbare. De har også ret til besøg fra familien, og det skal staten støtte.

Af den samlede pris for 10 års leje og drift af fængslet på 1,5 milliard kroner vil næsten halvdelen - 655 millioner kroner - gå til transport ifølge estimater fra Justitsministeriet.

Frem og tilbage

Det er ikke til at drive et klart svar ud af Kriminalforsorgen eller Justitsministeriet om, hvad de konkrete planer for transporten af fangerne er.

Men Folketingets retsordførere blev mundtligt præsenteret for planer ved et besøg i fængslet i april.

- Vi har fået at vide, at folk skal flyve. Og at de skal være i følge af personaler fra Kriminalforsorgen. Det vil være fængselsbetjente selvfølgeligt, men også en tolk, en fra ombudsmanden og i nogle tilfælde også sundhedspersonale, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Fængslet i udkanten af byen Gjilan i Kosovo, hvor Danmark fra 2023 vil sende op til 300 udvisningsdømte mennesker hen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De Radikales retsordfører, Zenia Stampe, har fortalt, at planerne indebærer et chartret privatfly, der to gange om ugen skal frem og tilbage.

Zenia Stampe har stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvad det vil koste. Svaret er, at den endelige model ikke er fastlagt. Justitsministeriet skriver dog, at der 'på et helt foreløbigt grundlag' er:

'Afsat cirka 62 millioner kroner årligt til transport af indsatte i forbindelse med overførsel mellem Danmark og Kosovo på tværs af myndigheder.'

Det er 620 millioner kroner over de 10 år, fængslet efter planen skal bruges.

- Jeg synes, det sætter en stor, fed streg under, at dette her er symbolpolitik. For det er ikke en plan der kommer til at spare kriminalforsorgen for hverken administration, bøvl eller penge, siger Rosa Lund.

Besøg og lejligheder

Transporten af fanger frem og tilbage er dog ikke det eneste rejsecirkus tilknyttet fængslet i Kosovo. For indsatte har ret til et familieliv. Og det betyder ret til besøg 'i samme omfang, som indsatte i danske fængsler'.

Om det skriver Kriminalforsorgen i et svar til Ekstra Bladet:

'Ved fuld drift skal Gjilan Fængsel således have kapacitet til at kunne tilbyde hver enkelt indsat minimum ét besøg per uge af minimum én times varighed.'

Det er dog ikke alle de besøg, der vil skulle støttes af staten.

'I den forbindelse vil (der red.) være tilfælde, hvor der på baggrund af en konkret vurdering vil kunne ydes økonomisk støtte til nærtstående, herunder mindreårige børn, ved besøg i fængslet, fremgår det af svaret til Folketinget.

Man estimerer, at det vil koste 3,5 millioner kroner om året i transportstøtte.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, har ikke meget til overs for planerne. Foto: Jens Dresling

Det betyder også, at man ud over besøgslokaler i fængslet skal bygge tre besøgslejligheder, hvor indsatte kan overnatte med familien.

- Det er igen penge, der kunne være brugt andre steder. Jeg er jo hverken blind, dum eller døv, jeg kan godt se, at vi har et kæmpe belægningsproblem. Men det kunne man løse ved øget brug af fodlænke, prøveløsladelser eller andre ting, vi ved virker.

- Så jeg har svært ved at se, hvorfor det skal gøres på denne her måde.

