Dansk Fallitbo: Penge og politikere forsvinder

Folketingsgruppen er blevet skåret helt ind til benet, og nu er der også et økonomisk blodbad i vente for Dansk Folkeparti

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I Dansk Folkeparti ser det dog bare ud til at være skidt med skidt på.

Både penge og politikere siver ud af partiet, der efterhånden ligner et fallitbo i mere end én forstand.

På bare et døgn er forsvundet hele fire profiler fra partiet: Der er tale om de mangeårige medlemmer Jens Henrik Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen og Dennis Flydtkjær.

Nu har ti medlemmer af folketingsgruppen forladt DF, siden Morten Messerschmidt blev formand.

Ifølge Joachim B. Olsen er det ikke et hvilket som helst parti, der i disse timer imploderer for åben skærm.

Økonomisk blodbad

Med afhopperne ryger også en ordentlig portion penge.

Folketingets partier modtager den såkaldte gruppestøtte, som blandt andet skal finansiere lønudgifter til sekretærer, rådgivere, pressemedarbejdere og andre ansatte.

Her er der udsigt et økonomisk blodbad i DF. En stor del af gruppestøttens størrelse er nemlig afhængig af, hvor mange medlemmer der er i folketingsgruppen.

Der er omkring 71.000 månedlige støttekroner at hente pr. folketingsmedlem. Dermed mister DF godt 710.000 kr. om måneden - eller godt 8,5 mio. kr. om året, efter de ti medlemmer har forladt partiet.

Vælger endnu flere af DF's folketingsmedlemmer at skride, vil dette beløb selvsagt blive endnu højere.

Trækker pinen ud

Ikke mindst kan den tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl meget vel snart være fortid i DF.

Han trækker dog stadig pinen ud.

Ekstra Bladet var lørdag i kontakt med Thulesen Dahl for at høre, om han har en kommentar til sin fremtid i DF oven på de seneste udmeldelser.

'Nej. Det har jeg ikke,' lød det kortfattet i en sms fra den tidligere formand.

Tidligere har han meldt ud, at han ikke agter at genopstille for Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. Og med nyheden om Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, kan Thulesen Dahls snarlige exit fra DF meget vel være en realitet.