Dansk Folkeparti åbner for 24syv-forhandling

Tidligere på ugen var det omfartsvejen om Mariager. Nu lufter DF mulighed for at forhandle med regeringen om en alternativ overlevelsesplan for Radio24syv

Dansk Folkeparti lufter mulighed for at forhandle med regeringen om en alternativ overlevelsesplan for Radio24syv.

Det skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl fredag i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Dermed er det anden gang i den uge, at Dansk Folkeparti ændrer politik. Tidligere på ugen åbnede partiet op for en ændring af den omfartsvej ved Mariager, som partiet er blevet udskældt for.

- (...) Vi er parate til at forhandle om, at Radio24syv, hvis ejerne og regeringspartierne er interesserede, kan køre videre i nuværende eller ændret form som dab-kanal, siger Kristian Thulesen Dahl, DF-leder, til Jyllands-Posten.

De Konservatives medieordfører Naser Khader kalder DAB-kanalen en 'god mulighed':

- Det vil vi godt støtte, men det er vigtigt, at det anvises, hvor pengene skal komme fra. Der kan komme nogle penge fra public service-puljen, der omfatter 100 mio. kr., men den skal jo også dække tv og dokumentar, så den er begrænset. Spørgsmålet bliver, hvor pengene skal komme fra i den nævnte overgangsperiode.

Også Venstres medieordfører Marcus Knuth roser forslaget, mens Socialdemokratiet siger, at det må regeringen og DF diskutere internt.

Imens afventer ejerne bag, siger Berlingskes adm. direktør Anders Krab Johansen:

- Vi vil gøre, som vi hele tiden har gjort. Vente på et færdigt udbud og en afklaring, før vi forholder os til det, siger han.

Ekstra Bladet har lagt tråd ud til DF-lederen. Han er endnu ikke vendt tilbage.