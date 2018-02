Dansk Folkeparti: Dræb danske IS-krigere

Dansk Folkeparti vil have dræbt danske syrienskrigere, og de vil samarbejde med andre lande for at få det gjort

Dansk Folkeparti kommer nu med en ny udmelding om danske IS-krigere. De vil med inspiration fra England og Frankrig have deres egne statsborgere dræbt.

Det oplyser DF's retsordfører Peter Kofod Poulsen til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi giver de bedste forudsætninger for de styrker, der kæmper på vores side i Syrien, så de kender deres fjende. Derfor mener jeg, at vi skal viderebringe oplysninger om de danske krigere i landet, så de kan blive elimineret siger han.

- Således minimerer vi også terrortruslen mod os selv, så de ikke kan rejse hjem igen og begå terror her.

Gør som Frankrig England

Den udmelding kommer efter inspiration fra franskmændene og briterne, som allerede opererer således.

Ifølge The Wall Street Journal har Frankrig allerede oplyst navne og udgivet fotos til de irakiske specialstyrker, så de kan dræbe franske statsborgere, som kæmper for IS.

Det samme vil Peter Kofod Poulsen have, at Danmark gør.

Men det kan betyde, at Danmark vil medvirke til at dræbe egne statsborgere i en krigszone, uden der er sket en forudgående rettergang, skriver Jyllands Posten

Men Peter Peter Kofod Poulsen mener ikke længere, at krigerne har noget med Danmark gøre, når de slås for IS.

- Man er ikke uskyldig, hvis man er rejst ind i et konfliktområde. Det har vi i Danmark sat en straf mod, for det må man ikke, siger han til Ekstra Bladet.

I Enhedslisten er forslaget helt uhørt.

Her er retsordfører Rune Lund målløs, fortæller han til Jyllands Posten..

- Hvis DF virkelig foreslår, at man skal slå danske statsborgere ihjel uden nogen beviser for, at de har begået konkrete forbrydelser, så er vi ude på et skråplan, som jeg næsten ikke har ord for at beskrive, hvor langt ude det er.