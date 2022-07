Dansk Folkeparti dropper ø til udviste udlændinge

Udlændingeordfører Pia Kjærsgaard siger, at Dansk Folkeparti ikke længere støtter at sende kriminelle udlændinge til øen Lindholm

Dansk Folkeparti støtter ikke længere at lave et udrejsecenter for kriminelle udviste udlændinge på øen Lindholm i Stege Bugt. Det var ellers et kernepunkt for partiet op til sidste valgkamp.

At flytte de kriminelle udlændinge ud på en ø skulle aflaste beboerne omkring Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Men efter at regeringen vil give naboerne en kontant kompensation, er Lindholm ikke længere i spil.

- Regeringen har lukket denne her sag på en elendig måde. Men den er lukket. Og så kan vi lige så godt give beboerne ved Lindholm ro i maven.

- Så må de arme beboere omkring Kjærshovedgård indstille sig på, at det center bliver liggende, siger Pia Kjærsgaard.

Årelang hovedpine

Der har i årevis været store problemer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor naboer og lokale har følt sig utrygge og chikaneret af de udviste kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold, der bor der.

Beboere på Kærshovedgård har overtrådt loven tusindvis af gange

I 2019 blev der - foranlediget af Dansk Folkeparti - afsat penge på finansloven til at flytte dem til den lille ø Lindholm. Det vakte stor debat og en lang svømmetur, hvor daværende politisk leder for De Radikale Morten Østergaard svømmede til øen.

Den nye, socialdemokratiske regering droppede planerne og lovede en anden løsning. Efter flere år i ministerkontorene foreslog regeringen at flytte de kriminelle beboere til Langeland. Men det satte SF foden ned for. Og til sidst er der altså tilbudt kompensation.

- Det er forfærdeligt for naboerne til Kærshovedgård. Men jeg kan ikke se en anden måde. Efter tre år har regeringen tilbudt kompensation, og det er sådan, de lukker sagen. Der grotesk. Det er absurd teater. Og hold op, hvor ville jeg være tosset, hvis jeg var nabo.

- Men sådan er det. Og nu må vi give befolkningen ro ved Lindholm, som de fik det på Langeland, siger Pia Kjærsgaard.

Ideen lever

Ifølge Sjællandske mener Venstre fortsat, at der skal arbejdes med Lindholm. Det siger udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede til mediet:

– Vi er nødt til at skille de kriminelle og de ikkekriminelle fra hinanden. Derfor er Lindholm stadig i spil.

Mens Dansk Folkeparti altså ikke længere støtter øen Lindholm står partiet inde for et meget kritiseret forslag om at flytte beboerne til Grønnedal i Grønland.

- Det er jo ikke noget med, at de skal sættes ud på en isflage. Det er en udmærket station, hvor der har boet danskere. Så den kan sagtens bruges.

- Så kan man måske sidde deroppe og reflektere over, om det var en idé at vende hjem, når man ikke bare kan løbe ned i lokalområdet, siger Pia Kjærsgaard.