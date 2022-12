Dansk Folkeparti har meldt sig selv ud af regeringsforhandlingerne

Dansk Folkeparti har meldt sig ud af regeringsforhandlingerne, der er i den afgørende fase.

Det oplyser partiet til TV 2.

- Det er selvfølgelig, fordi vi ikke har været med i forhandlingerne. Og så kan vi jo også se, at De Radikale ender med at blive en del af det. Det kan vi jo ikke se os selv i, siger næstformand René Christensen til tv-stationen.

Dansk Folkeparti har ikke været inviteret til forhandlinger siden de første tre møder efter folketingsvalget, hvor alle partier var inviteret.

Men partiet har formelt været en del af forhandlingerne stadigvæk, da kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) ikke har sendt dem definitivt uden for døren.

For fire dage siden lød det også fra René Christensen, at partiet ikke ville forlade forhandlingerne, medmindre de blev bedt om det.

- I politik skal man aldrig true med at gå, men man skal true med at blive. Når man først er gået ud af lokalet, så har man heller ikke indflydelse på, hvad der sker.

- Og så ved vi godt, at med vores fem mandater er det jo ikke os, der kommer til at diktere noget. Men de, der har stemt på Dansk Folkeparti, forventer, at vi søger den indflydelse, vi kan. Og det gør man ved at blive, sagde René Christensen fredag.

Liberal Alliance var fredag i samme situation som Dansk Folkeparti.

Her lød det fra partileder Alex Vanopslagh, at partiet stadig var åbent over for at være støtteparti for en ny regering, hvis 'retningen og indrømmelserne er de rigtige'.

Mandag meldte partiet sig dog ud af forhandlingerne ligesom Dansk Folkeparti.

Det skete, efter at en advokatvurdering af minksagen blev fjernet fra forhandlingsbordet af Venstre og Moderaterne søndag.

- Vi kan ikke stå model til det, og vi kommer ikke til at udgøre et parlamentarisk grundlag for den her regering, så vi er ude af forhandlingerne, sagde Alex Vanopslagh mandag til Radio4.

Tilbage ved forhandlingsbordet er Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Radikale Venstre.

De fire partier har forhandlet intenst hen over weekenden om et regeringsgrundlag for en bred regering.