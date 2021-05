Dansk Folkeparti kalder statsministeren i hasteforespørgsel

Kristian Thulesen Dahl (DF) vil kalde statsminister Mette Frederiksen i en ny hasteforespørgsel onsdag morgen.

Det oplyser formanden til Ekstra Bladet.

Her vil Thulesen Dahl kræve at få en forklaring på den kovending, som regeringen har taget i sagen om de syriske børn, som regeringen nu har besluttet at tage hjem til Danmark sammen med tre mødre.

En beslutning, der chokerer Dansk Folkepartis formand.

- Det er en skandale. Vi har jo tidligere kaldt statsministeren i hasteforespørgsel i forbindelse med denne her sag, hvilket jo kan virke underligt, fordi vi indtil nu var enige. Men det er fordi, jeg var bange for, at hun ville give efter, så jo flere gange hun ville stå fast på, at de (mødrene, red.) ikke skulle til Danmark, jo mere sikker kunne vi føle os i vores sag, siger Kristian Thulesen Dahl til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er en helt vild kovending. De argumenter, regeringen nu bruger, er nøjagtig de argumenter, som Rosa Lund (EL) har turneret med. Det er ikke til at få øje på noget nyt (i PET's nye risikovurdering, red.). Det er helt tydeligt, at det er argumenter, der er fundet til lejligheden på grund af presset fra støttepartierne og fra baglandet, siger Thulesen Dahl.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Regeringen fortalte på et pressemøde tirsdag aften, hvorfor man vil hente tre mødre og børnene hjem.

Kræver en forklaring

Regeringen har i lang tid holdt fast i, at man skulle have børnene i fangelejrene i Syrien hjem til Danmark uden børnenes mødre.

Men tirsdag aften tog sagen en voldsom drejning, da udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde bekræftede det, som langt de fleste medier i Danmark allerede havde erfaret - nemlig at regeringen har besluttet at tage de tre mødre, som er danske statsborgere, hjem til Danmark sammen med deres i alt 14 børn.

Det sker, efter at statsministeren ved flere lejligheder har udelukket, at mødrene, der rejste til Syrien for at støtte en terrororganisation, skulle tilbage til Danmark.

- Vi synes, det er rimeligt, at hun ikke gemmer sig bag sine ministre, men selv stiller sig op. Så må hun forklare os, hvorfor hun har lavet denne her kovending, siger Kristian Thulesen Dahl.

Hvad forventer du at få ud af sådan en hasteforespørgsel foruden de samme argumenter, som vi hørte fra ministrene på aftenens pressemøde?

- Hun vil blive foreholdt alle de citater og udsagn, hun er kommet med alle de seneste måneder. Så må hun kunne forklare, hvordan hun kan sige det modsatte nu.

Synes du, at Mette Frederiksen selv burde have stillet op ved aftenens pressemøde?

- Ja, Mette Frederiksen burde selv have stillet op i dag. Denne her sag har en sådan størrelse og kaliber, at det havde klædt hende selv at stå i spidsen.