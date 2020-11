Dansk jobmassakre aflyst: Østeuropæere kører minkfarme

Minkavl er et mekka for østeuropæiske sæsonarbejdere - danskere i minkbranchen skal nok finde nyt job, siger fagforening

Næsten halvdelen af alle ansatte på minkfarmene kommer fra Østeuropa.

Så melodien om en jobmassakre i kølvandet på aflivningen af danske mink sunget af branchen og borgerlige politikere fremstår ganske overdrevet.

Ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet er der 1821 lønmodtagere i pelsdyrbranchen.

Heraf er 769 udlændinge fra blandt andet Ukraine, Litauen og Rumænien. Ukraine er det land, som leverer flest arbejdere på farmene med knap 200 ansatte.

Hos 3F forklarer formanden for Den Grønne Gruppe, Peter Kaae Holm, at nærmest ingen de af østeuropæiske ansatte i minkbranchen er organiseret.

- De er meget svære at få kontakt til, de taler ikke sproget, og hvis de ser en fagforeningsrepræsentant, har det ingen interesse, fortæller han.

Ellemann banket på plads

3F har især har fokus på ansatte på såkaldte fodercentraler. Her arbejder typisk folk, som bor i Danmark på danske vilkår.

Bekymringen for danske arbejdspladser tilskriver han især borgerlig partiers tætte bånd til landbruget.

- Vi så, hvordan Venstres formand sadlede om over en weekend, da landbruget begyndte at slå løs på ham, selvom han faktisk havde udtrykt, at han ville have gjort det samme som regeringen.

- Det er politisk spil. Selvfølgelig er det trist for den enkelte farmer og ansatte, men det er altså en branche, der ikke har lavet penge i meget lang tid, påpeger Peter Kaae Holm.

Østeuropæisk sæsonarbejde Minkavl er i høj grad sæsonarbejde udført af østeuropæere. Højsæsonen er i novermber og december. Således var der i december 2019 godt 3000 ansatte i alt på farmene. I januar 2020 var antallet det halve, 1502. Derfor er opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet et gennemsnitstal over året. Det viser, at 769 ud af 1821 ansatte på minkfarmene kommer fra udlandet - langt, langt hovedparten fra Østeuropa. Her de fire højdespringere: Ukraine 187

Litauen 185

Rumænien 143

Letland 108

3F er derfor ikke voldsomt bekymret for de danske ansatte, som mister arbejdet.

Med den rette hjælp skal de fleste nok finde nyt arbejde. Det viser erfaring blandt andet i forbindelse med slagterilukninger, lyder det fra gruppeformanden.

Hos Venstre er fødevareordfører Erling Bonnesen en af dem, som har talt frygten for danske arbejdspladser op.

- Verdens bedste minkskind produceres herhjemme, og der er masser af arbejdspladser i det, har han blandt andet sagt til TV2.

Tæl familierne med

Præsenteret for fakta om de mange østeuropæere, som har fået hjulene til at rulle i minkbranchen, skriver han i en mail til Ekstra Bladet:

'Som det fremgår, skal man også medregne minkfarmerne selv og i flere situationer også flere af familiemedlemmerne, så de oplyste tal dækker sandsynligvis kun en del af billedet af hvem og hvor mange der har beskæftiget sig med minkdriften.'

'De oplyste tal viser også at de fleste af dem der er med i opgørelsen er fra Danmark.'

Han erkender, at branchen har været meget afhængig af sæsonarbejdere.

'Antallet af beskæftigede på minkfarmene svinger givet også noget afhængig af sæson mv.'

Ventede på bedre tider

Tallene for ansættelser i minkbranchen herhjemme understreger branchens massive problemer. På to år er næsten 1000 arbejdspladser gået tabt.

Ifølge Agriwatch er antallet af minkfarme faldet med 700 de seneste fire år. Mange af dem er gået konkurs.

Der er omkring 1100 minkfarme tilbage i Danmark. Ejerne af disse indgår ikke i statistikken over lønmodtagere på farmene.

Erling Bonnesen anerkender dog ikke, at minkbranchen var under afvikling.

'Jeg ser det ikke sådan at branchen var i afvikling, men at branchen var ved at gøre klar til bedre tider,' skriver han.