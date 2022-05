Millioner i husleje og en voldsom kommende regning er alligevel blevet for dyrt for Danmark, når det gælder til indkvartering af chefen for FN-missionen i New York. Se den vilde luksus

En husleje på ikke mindre end 4,5 millioner kroner om året er blevet for meget for den danske stat, når chefen for den danske FN-mission skal indkvarteres i New York. Derfor er luksuslejligheden med udsigt over Central Park sat til salg.

Det viser et aktstykke, der er beskrevet i mediet Finans.

- Udenrigsministeriets nuværende årlige udgifter til chefboligen i New York udgør ca.