Dansk toppolitiker akutindlagt

Den konservative politiker har alligevel overskud til at rose det danske sygehusvæsen

Mette Abildgaard måtte torsdag aften ringe efter en ambulance efter voldsomme mavesmerter.

Den konservative gruppeformand blev bragt til hospitalet, hvor hun fortsat er indlagt efter en hasteoperation.

Det viste sig, at den 31-årige politiker havde fået blindtarmsbetændelse og ifølge egne ord var 'i rigtig skidt stand'.

Det deler hun i et opslag på sin Facebook-profil. Her har hun også rosende ord med på vejen til det danske sygehusvæsen.

'Hvem end jeg har mødt - om det har været personalet hos 1813, børnelæger, ambulancereddere, portører, kirurger eller sygeplejersker - så har de været utrolig omsorgsfulde, profesionelle og har vist imponerende overskud i en presset hverdag', skriver Abildgaard.

Samtidig fortæller politikeren, at hendes familien har været nødsaget til at bruge for meget tid på netop sygehuset på det seneste.

'Først havde Esther Marie 14 dage med feber, som gav bekymringer og flere dages prøver og ophold på børneafdelingen, indtil lægerne konstaterede, at det var en genstridig omgang kyssesyge. Hun er heldigvis godt kørende igen og tilbage i vuggestue. I aftes måtte jeg så hentes med ambulance derhjemme'.

Både Mette Abilgaard og datteren er sunde og raske igen, selvom den konservative politiker fortsat er indlagt indtil lørdag, skriver hun afslutningsvist.