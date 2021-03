Danske børn i fare: Islamisk Stat har udset sig 350 børn

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalister ved at skrive til tf@eb.dk eller krypteret til jeppe.findalen@protonmail.com. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Regeringen modtog i september 2020 efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene al-Hol og al-Roj og gøre til fremtidens terrorister.

Det viser nye oplysninger, som Ekstra Bladet nu kan fremlægge.

Det var nemlig ikke kun oplysninger om, at Islamisk Stat (IS) har smuglet 30 børn ud af de syriske fangelejre, som regeringen blev advaret om af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i september 2020.

Regeringen advaret af FE: Islamisk Stat smugler børn ud fra fangelejrene

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at regeringens fire centrale ministerier – Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet – også fik at vide i en orientering fra FE, at Islamisk Stat har udset sig en gruppe på 350 udenlandske børn, som terrorbevægelsen målrettet går efter at smugle ud fra lejrene.

Artiklen fortsættes under billedet...

Ifølge FE-kilder har FE oplyst til regeringen, at lidt over halvdelen af de 350 børn, som Islamisk Stat vil have fingre i, er i alderen 10-14 år.

Formålet med udsmuglingerne er at træne børnene til at begå terror i deres hjemlande.

Planlagde udsmugling af 75 børn

Foruden oplysningerne om gruppen på 350 børn delte FE i september også efterretninger med regeringen om, at Islamisk Stat i maj 2020 havde konkrete planer om at smugle 75 børn ud fra det lukkede afsnit i al-Hol-lejren, der kaldes 'annekset', hvor udenlandske kvinder og børn opholder sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bor mindst to danske drenge i aldersgruppen 10-14 år i lige præcis dette lukkede afsnit.

De nye oplysninger, som Ekstra Bladet nu kan fremlægge, stammer ifølge FE fra en eller flere troværdige samarbejdspartnere, erfarer Ekstra Bladet, og de 75 børn skulle efter planen udsmugles til det nordøstlige Irak, hvor de skulle modtage militant træning i Islamisk Stats træningslejre.

Ifølge FEs oplysninger er det uvist, om det lykkedes Islamisk Stat at gennemføre de konkrete udsmuglingsplaner i maj sidste år.

S-bagland i opråb til Mette F: - Det er en skændsel

Ekspert: Det bekræfter vores værste frygt

Ifølge Maja Touzari Greenwood, der forsker i fremmedkrigere, radikalisering og global sikkerhed ved DIIS, er det bekymrende oplysninger, der nu kommer frem.

- De her nye oplysninger bekræfter vores værste bekymring. Islamisk Stat har nu tilsyneladende en kapacitet til at lave en velplanlagt og koordineret udsmugling af børn. Vi taler altså ikke – som man måske i højere grad har tænkt indtil nu – om spontane udsmuglinger, som folk laver på egen hånd. Det er organiseret, siger hun og forklarer, at de nye oplysninger er det ’worst case scenario’, eksperterne har frygtet allermest og advaret imod, siger hun og uddyber.

-Det viser, at IS har en plan, og at de tilsyneladende er i stand til at udføre den. De er i gang med en operation, som handler om at få folk smuglet ud, genopbygget IS og lave nye angreb. Det giver indtryk af, at de desværre er langt længere fremme, end vi har vidst, siger hun.

- Nu er det et kapløb med tiden om at få folk væk fra Islamisk Stats rækkevidde. Efterretningsopgaven bliver enorm, hvis først de her børn – og især også deres mødre - forsvinder fra lejrene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mette Frederiksen ønsker ikke at kommentere de oplysninger, som Ekstra Bladet har afsløret. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Mette Frederiksen: Vil ikke gå ind i diskussionen

Det er fortsat uvist, hvad regeringen foretog sig i september, da de fire ministerier modtog de fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste, og foreløbig har Udenrigsministeriet henvist til, at man af princip ikke kommenterer efterretningstjenesternes analyser.

Tirsdag eftermiddag blev statsminister Mette Frederiksen imidlertid konfronteret med sagen af De Radikales formand Sofie Carsten Nielsen, som under Folketingets spørgetime ville vide, om statsministeren 'kan leve med, hvis danske børn i lejrene kidnappes af Islamisk Stat.'

- Nej, det har jeg ikke noget ønske om, at der børn, der skal, men jeg kan ikke gå ind i en diskussion om, hvad der måtte være af evt. klassificeret materiale på det her område, lød svaret fra Mette Frederiksen.

Artiklen fortsættes under billedet...

Heller ikke udenrigsminister Jeppe Kofod ønsker at besvare Ekstra Bladets spørgsmål i sagen. I stedet oplyser ministeriet, at man generelt, følger børnenes helbredssituation, mens spørgsmål om trusselsvurderinger hører til hos andre myndigheder.

'Det er blandt andet Udenrigsministeriets ansvar at følge børnenes helbredssituation i det omfang, som det er muligt under de givne omstændigheder, og række ud til de humanitære organisationer, der er til stede i lejrene, hvis der er behov for, at et barn tilses af relevant sundhedspersonale.'

Ministeriet tilføjer derudover, at 'at risikoen for radikalisering, fangeflugt og udsmugling fra lejrene allerede er beskrevet i henholdsvis PET’s og FE’s offentlige vurderinger, herunder i FE’s offentlige Risikovurdering 2020.'

FEs risikovurdering beskriver dog ikke noget om udsmugling af børn, men af folk, og nævner på ingen måde de detaljer, som regeringen ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev orienteret om i september.