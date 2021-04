Danske børn i Syrien: Ministre afgør børnenes skæbner

Flere ministre og et regeringsudvalg inddrages, når det besluttes, om danske børn i Syrien skal evakueres. Det er udtryk for en aparte sagsbehandling, hvor børnesager er blevet storpolitik, lyder det fra en ekspert

Flere centrale ministre i S-regeringen sidder med ved bordet og har efter alt at dømme det sidste og afgørende ord, når de danske børn i Syrien skal have afgjort deres videre skæbne og evakueres fra de syriske teltlejre.

Det fremgår af et svar, som udenrigsminister Jeppe Kofod har givet Folketingets Retsudvalg på et spørgsmål om, hvem der træffer den endelige beslutning i de sager, hvor danske børn i Syrien skal evakueres og hentes hjem til Danmark.

'En eventuel beslutning om evakuering vil skulle træffes departementalt, men som følge af denne type sagers karakter vil relevante ministre og regeringsudvalg typisk blive inddraget forud for en endelig beslutning,' fremgår det af besvarelsen.

Det understreger ifølge Enhedslistens retsordfører Rosa Lund sagens politiske niveau.

- Det understreger bare, hvor politisk det er for regeringen. Det her viser jo, at det ikke handler om, hvor syge de her børn er, men om hvad regeringen mener, siger hun og fortsætter:

- Det sætter spørgsmålstegn ved alle de ting, der bliver sat i gang nu her, når det i sidste ende er en politisk beslutning, om børnene skal hjem. I Enhedslisten har vi det sådan, at man skal gøre som i Finland, hvor man har taget det ud af de politiske hænder.

'Ekstrem børnesagsbehandling'

Det er helt enestående og usædvanligt, at flere ministre og regeringsudvalg - enten Koordinationsudvalget eller Sikkerhedsudvalget - involveres i de sager, hvor en konkret evakuering af et barn overvejes, lyder det fra professor i forfatningsret, Frederik Waage, fra Syddansk Universitet.

- Det her er på mange måder blevet en utrolig sag, og det er aparte, at det som egentlig burde være en simpel evakueringsopgave for Udenrigsministeriet i den her grad bliver gjort til storpolitik, siger han.

Han vurderer, at statsminister Mette Frederiksen må være en af de ministre, der har det sidste ord i de konkrete sager.

- Det her understreger, at det en politisk sprængfarlig sag og noget, som man har givet den højeste prioritet fra regeringens side. Der henvises til ”relevante ministre”, og henset til sagens store politiske betydning er der næppe nogen tvivl om det her tillige indbefatter statsministeren, siger han.

- Regeringen har gjort den her sag så vigtig, at det ikke er en beslutning, som udenrigsministeren skal træffe alene – sådan må man læse det her. Formelt set, er det helt og holdent udenrigsministerens ansvar. Men regeringen tager i realiteten en del af ansvaret væk fra hans skuldre og deler det med øvrige ministre, siger og tilføjer:

- Det er børnesagsbehandling, der kører i et ekstremt gear. Men det er selvfølgelig også exceptionelle omstændigheder, siger Frederik Waage, professor i forfatningsret.

Følg med, når politisk kommentator Joachim B. Olsen og journalist Brian Weichardt live-kommenterer dagens samråd:

Ministerier klapper i

Ekstra Bladet har siden januar via en anmodning om aktindsigt i Statsministeriet forsøgt at få svar på, om statsminister Mette Frederiksen er blandt de 'relevante' ministre, der inddrages forud for den endelige beslutning om evakuering af børn i Syrien.

Men efter næsten 100 dages sagsbehandling er det endnu ikke lykkes at få et svar fra ministeriet

Heller ikke Udenrigsministeriet har ønsket at oplyse yderligere om, hvilke ministre, der inddrages.

Udenrigsministeriet ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om, hvilket regeringsudvalg, der er tale om - ligesom ministeriet også har undladt at svare på, hvilken minister, der traf beslutning om, at en 11 måneder gammel forældreløs dreng og en skudsåret 13-årig dreng blev evakueret i henholdsvis november 2019 og juni 2019.