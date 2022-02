Danske diplomater i Ukraine bliver foreløbig i Lviv

Danske ansatte på ambassaden i Kijev bliver i den vestukrainske by Lviv foreløbig, oplyser Udenrigsministeriet.

Ambassaden i Ukraines hovedstad Kijev bemandes af lokale ansatte.

Udenrigsministeriet oplyser, at de danske diplomater vil rejse tilbage til Kijev, så snart det er muligt, men at de indtil videre løser deres opgaver i Lviv.

De skal ifølge ministeriet forberede etableringen af et midlertidigt kontor.

- De lokalansatte møder frivilligt ind på ambassaden i Kijev og har mulighed for at arbejde på distancen væk fra ambassaden. Ambassadens telefontider og tider for personlig henvendelse er foreløbig uændrede, skriver Udenrigsministeriet.

Sikkerhedssituationen vurderes løbende både for de lokale ansatte og diplomaterne, oplyser ministeriet.

Rusland har opmarcheret markante militære styrker på grænsen til Ukraine. Det har udløst voldsomme diplomatiske spændinger.

Flere lande har rykket deres ambassader ud af Kijev. Det skyldes frygt for et russisk angreb på Ukraine. Storbritannien er et af de lande, som har rykket sin ambassade.

Det sker, fordi Lviv ligger i den vestlige del af Ukraine. Derfor ligger byen længere væk fra grænsen til Rusland end hovedstaden.

Udenrigsministeriet kan ikke afvise, at det bliver nødvendigt midlertidigt at lukke ambassaden i Kijev for borgerhenvendelser. Samtidig gentager de opfordringen til, at alle danskere hurtigst muligt forlader Ukraine.