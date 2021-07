Danske fans ingen adgang: VIP-sponsorer må godt

Mens det er umuligt for danske fans at rejse til England og se fodbold-landsholdet spille EM-semifinale på onsdag, så forholder det sig anderledes for en særlig gruppe personer.

De britiske myndighederne har nemlig ændret de strenge indrejsekrav for en række folk med særlig VIP-status og den store pengepung fremme i EM-sammenhæng. Herunder sponsorer og partnere til slutrunden.

Har man en særlig Euro 2020-invitation, behøver man nemlig ikke - i modsætning til almindelige fans - at gå i selvisolation efter indrejsen til England.

Den særlige VIP-ordning er nævnt i de officielle britiske regler for indrejse. Det europæiske fodboldforbund UEFA bekræfter desuden over for Ekstra Bladet, at de pågældende regler er gældende.

Ordningen er allerede genstand for heftig debat i Storbritannien, skriver Sky News.

Med undtagelserne for stor-sponsorerne er vejen banet for VIP-adgang på det legendariske stadion Wembley i London, hvor semifinalen bliver spillet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Sagen kort Danske fodboldfans bosiddende i her til lands er forment adgang til Wembley i London, når Danmark i onsdag skal spille semifinale mod England. Det står klart, efter flere dages diplomatiske forsøg på at åbne den britiske grænse for danske fans et endt uden resultat. Søndag lagde flere folketingspolitikere massivt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod for at få ham til at kontakte de britiske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyste dog til Ekstra Bladet søndag, at det var den danske ambassadør i London, der tog dialogen med de britiske indrejsemyndigheder. Og her blev konklusionen søndag eftermiddag, at der ikke bliver lavet undtagelser for danske fans, der fortsat er tvunget til 10 dages karantæne ved indrejse, da Danmark er på Storbritanniens 'orange liste'.

Særstatus

Det er en række forskellige grupper, der hører under de særlige VIP-regler:

- Medlemmer af det europæiske fodboldforbund UEFA's top

- Medlemmer af det internationale fodboldforbund FIFA's top

- Medlemmer af toppen af fodboldforbund med tilknytning til FIFA og UEFA

- Topfolk fra organisationer, der sponserer eller er partnere til EM 2020

- Højtstående repræsentanter fra de lande, som deltager i EM.

Ingen undskyldning

Når det er muligt at sende VIP-gæster til EM-semifinalen, så undrer det Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at det ikke også kan lade sig gøre for en gruppe danske fans.

- Det her illustrerer, at man bør finde en løsning for de mest inkarnerede fans. Det understreger, at det bør kunne være muligt, siger han og fortsætter:

- Det er klart, at hvis man kan få folk ind, der er sponsorer eller politikere, under nogle corona-sikre forhold, så kan man selvfølgelig også gøre det i forhold til en gruppe af inkarnerede fans, der i årevis har rejst rundt med landsholdet.

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, er inde på det samme.

- Når de selv har vist vejen ved at finde en model til VIP's, så er der ingen undskyldning for ikke at folde den model ud, så der kunne tages imod et antal tusind danske fans, siger han.

Skal bo i Storbritannien

Med de strenge britiske indrejserestriktionerne er det p.t. kun danskere bosiddende i Storbritannien, der har mulighed for at se EM-semifinalen på Wembley.

Der er afsat 5000 billetter til danskere tilskuere til kampen.