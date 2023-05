Danske Hanne i chok: Kan ikke bevise at hun kan dansk

Danske Hanne Frederiksen har svært ved at bevise det mest åbenlyse over for myndighederne: At hun kan tale og forstå dansk. Hør hende fortælle i videoen her

Danske Hanne Frederiksen har svært ved at bevise det mest åbenlyse over for myndighederne: At hun kan tale og forstå dansk. Hør hende fortælle i videoen herunder

Der lyder et dybt suk i telefonen, da Ekstra Bladet ringer til Hanne Frederiksen fra Aalborg.

- Åh, det er så tungt, det her, lyder det på perfekt dansk.

For Hanne Frederiksen, der er født i Danmark af en dansk mor, har i snart to år kæmpet for at blive dansk statsborger. Hun er nemlig tysk statsborger efter sin far, men boede de første ti år af sit liv i Danmark.

Været her i 23 år

Herefter flyttede familien til Tyskland, men Hanne Frederiksen vendte selv tilbage til Danmark som 29-årig og har nu været her i 23 år.

Det betyder meget for Hanne Frederiksen at blive dansk statsborger, fordi hun altid har følt sig mest som dansker. Men det er også vigtigt for hende af den praktiske årsag, at hendes pas under den lange ventetid er udløbet.

Og eftersom hun taler og skriver fejlfrit dansk, var det sidste, hun havde regnet med, at myndighederne ville betvivle hendes danskkundskaber.

Hannes dåbsattest er dansk. Hun er født i Danmark af en dansk mor - men er alligevel tysk statsborger. - Mit blod er dansk, siger hun. Foto: Ernst van Norde

Dansk uddannelse ikke nok

Alligevel har hun nu fået et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at hun skal indsende dokumentation for, at hun har bestået dansk svarende til 9. klasse.

Her er det altså ikke godt nok, at hun i 2018 har taget en uddannelse som anlægsgartner i Danmark, som netop kræver 'folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve'. Og det har Hanne Frederiksen, fordi hun har fået merit for sin 10. klasse, som hun tog i Tyskland.

Tog uddannelse på dansk

- De godkendte den, selvom den var taget i Tyskland. Som de sagde: Mit dansk fejler jo ikke noget, siger Hanne Frederiksen.

Men det kan de altså ikke godtage hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

'Du har i din ansøgning oplyst, at du har gennemført en erhvervsuddannelse i Danmark. Du har som dokumentation herfor indsendt kopi af svendebrev. Den indsendte dokumentation er i sig selv ikke tilstrækkelig til opfyldelse af cirkulæreskrivelsens krav om danskkundskaber,' skriver ministeriet.

- Den her gartneruddannelse, du har taget, foregik den udelukkende på dansk?

- Ja.

- Og nu må du undskylde mit dumme spørgsmål, men var der noget af det, der blev sagt, du ikke forstod?

- Nej. Jeg er pæredansk. Jeg er kun tysk på papiret.

- Jeg har boet her i 23 år. Jeg har forsørget mig selv. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant på mit arbejde. Jeg er med i gruppebestyrelsen oppe i 3F. Hele mit liv foregår på dansk, siger Hanne Frederiksen.

Hannes tyske pas er udløbet under den lange sagsbehandlingstid. Derfor kan hun ikke komme ud at rejse med sin mand. Foto: René Schütze

Min verden vil gå under

Hun arbejder til dagligt som gartner ved Aalborg Kommune. Men hun har tidligere arbejdet som sygeplejerske og har derfor også en dansk autorisation som sygeplejerske, som hun vedlagde i sin ansøgning.

Men heller ikke det er nok.

- Jeg bliver så ked af det. Jeg har boet her i så mange år. Jeg har dansk personnummer. Min dåbsattest er dansk. At det skal være så besværligt at blive dansker, det kan jeg simpelthen ikke forstå, når man er så pæredansk, som jeg er, siger Hanne Frederiksen.

Så frustreret

Hanne Frederiksen har nu fået at vide, at hendes sag kan blive forelagt Folketingets Indfødsretsudvalg, der kan vælge at dispensere fra dokumentationskravet.

Selv er hun gået i gang med at indsamle tilsagn fra sin arbejdsplads og sit uddannelsessted om, at hun altså godt kan tale dansk.

Men med det, hun allerede har været vidne til i systemet, føler hun sig ikke sikker på noget som helst.

- Jeg er så frustreret, sukker Hanne Frederiksen.