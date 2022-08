Danske instruktører skal træne ukrainske soldater i Storbritannien

130 instruktører fra det danske forsvar rejser 'i løbet af kort tid' til Storbritannien, hvor de skal træne ukrainske soldater.

Det oplyser forsvarsminister Morten Bødskov (S) til Jyllands-Posten.

Det kommer til at ske under et britisk træningsprojekt, hvor de skal uddanne ukrainske soldater med 'ingen eller begrænset militær erfaring'.

Desuden er der dialog om, hvorvidt ukrainere også skal trænes på dansk jord, fortæller forsvarsministeren.

- I første omgang vil vi tilbyde ukrainske befalingsmænd uddannelse, rådgivning og vejledning. Samtidig vil vi indgå i dialog med Ukraine om at udbygge og opbygge deres hjemmeværn, siger Morten Bødskov til Jyllands-Posten.

Der afsættes 100 millioner kroner til indsatsen.

I slutningen af juli åbnede Morten Bødskov for muligheden for træning af ukrainere i Danmark.

Her lød det, at Danmark kan 'spille en helt afgørende rolle' i træningsindsatsen.

Onsdag eftermiddag holder Bødskov pressemøde sammen med Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, og Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace.

Det sker på Kastellet i København, dagen inden Danmark er vært for en donorkonference. Her skal en række europæiske forsvarsministre diskutere den videre militære støtte til Ukraine i krigen mod Rusland.

Emnerne på konferencen vil være uddannelse af soldater, minerydning, våbenbidrag og ny våbenproduktion.

I alt vil der være repræsentanter fra 26 lande til stede ved konference.

Danmark har tidligere trænet ukrainske soldater i Ukraine. Det skete efter den russiske annektering af halvøen Krim i 2015.

Siden slutningen af februar har dele af Ukraine været invaderet af Rusland. Ukraine har modtaget massiv militær støtte fra vestlige lande heriblandt Danmark, der blandt andet har doneret Harpoon-missiler.