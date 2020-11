Danske minkavlere om aflivning af alle dyr: - Katastrofe

Danske Minkavlere står tilbage med et hverv, der er bombet tilbage til stenalderen, efter regeringen i dag har besluttet at slå alle dyr ned grundet corona.

I en pressemeddelelse kalder formand det for en katastrofe:

Regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark. Det er en de facto varig nedlukning og afvikling af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder. Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og for Danmark, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, i meddelelsen:

Tage Pedersen, formand, Danske Minkavlere. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

- Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i.

Foreningen oplyser, at 14 millioner dyr skal aflives fordelt på 1000 minkfarme.

Virus er muteret

Beslutningen kommer i kølvandet på, at coronavirus gennem de seneste måneder har spredt sig på minkfarme i Jylland. Myndighederne har forsøgt at slå dyrene ned i flere besætninger, men onsdag kom det frem, at myndighederne nu kan konstatere, at virus er muteret fra dyr til mennesker.

- Det her berører ikke kun minkavlerne, men hele samfund, hvor mink udgør en stor del af økonomien. Det her er også ødelæggende for de samfund og for de følgevirksomheder, der leverer produkter eller serviceydelser til minkavlerne, siger Tage Pedersen i meddelelsen, hvor det fremgår, at 6000 beskæftiges i hvervet.

På et pressemøde i dag sagde statsminister Mette Frederiksen (S):

- Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder også avlsdyr, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde.

- Virus er muteret i mink, og den muterede virus har spredt sig til mennesker. Og hvad værre er så har SSI i laboratoriet fundet fem eksempler på virus fra minkfarme i mennesker, siger Mette Frederiksen.