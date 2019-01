Danske ø-planer vækker opsigt i udlandet: - Nu bygger de deres egen Silicon Valley

Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder skal ligge på ni nye øer ud for København.

Sådan lyder den rosenrøde fremstilling af 'Holmene', der bliver navnet på det nye, storstilede byggeprojekt, som mandag blev præsenteret på et pressemøde, hvor blandt andre erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Københavns overborgmester Frank Jensen (S) deltog.

Se også: Ni nye øer skal fremtidssikre København

Og de nye byggeplaner vækker i den grad opsigt i udlandet, hvor flere store medier som tyske Bild og britiske The Guardian døber de nye øer for 'Europas fremtidige finanscentrum'.

'Europas Silicon Valley: Danmark planlægger ni nye øer´, lyder det fra The Guardian.

Nogenlunde samme historie bringer Bild, der er imponeret over de danske byggeplaner.

'Danskerne byggeres deres egen Silicon Valley', lyder overskriften fra tyske Bild.

Også det internationale bygge-medie CIOB bringer en større artikel om de danske planer for at udvide hovedstaden.

Silicon Valley strækker sig fra den sydlige del af San Francisco og ned til San Jose i det nordlige Californien på den amerikanske vestkyst. I begyndelsen refererede navnet til regionens store antal af Silicium chip-innovatører og fabrikanter, men med tiden er det blevet en henvisning til alle de højteknologiske firmaer i området som Facebook, Apple, Google og hundrede af andre virksomheder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De nye øer som tegnestuen Urban Power har valgt at illustrere dem.

Formålet med det enorme byggeprojekt er angiveligt først og fremmest at skaffe plads til de industriarbejdspladser, der skal servicere København i fremtiden. Den første jordopfyldning skal efter planen begynde i 2022, og den første af de ni holme skal stå færdig i 2028. Hele projektet ventes at stå klar i 2040, lyder det.

Der skal ifølge Hvidovre Kommune være plads til op til 380 virksomheder og 12.000 arbejdspladser på øerne, men ud over en masse industrigrunde skal holmene også være med til at beskytte København og Hvidovre mod stormfloder og stigende vandstande.

En af de ni holme får navnet 'Green Tech Island' og skal huse rensningsanlægget til Københavns spildevand, som i dag renses på Lynetten ved Refshaleøen.

Desuden foreslås det at give plads til et grønt naturbælte på 700.000 kvadratmeter. Nogle områder kan blive rekreative landskaber, mens en række småholme kan anlægges som uberørte naturområder, hvor mennesker ikke har adgang. Det skal i stedet give muligheder for at plante- og dyreliv kan trives, lyder den optimistiske ambition.

Se video om projektet her:

Avedøre nye holme

Borgmestre undrer sig over kunstige øer: Vi har plads lige nu

Nye øer skal tiltrække virksomheder til hovedstaden

Qvortrup om store ø-planer: Panik før lukketid

Se også: Ni nye øer skal fremtidssikre København

Se også: Naturforening savner vished for grønne ambitioner i Avedøre