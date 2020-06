Danske toppolitikere frikendt for injurier

Naser Khader, Markus Knuth og Martin Henriksen er frikendt i sagen om de injurierende påstande, der var rettet mod Sherin Khankan.

Det oplyser Naser Khaders advokat Heidi Højmark til Ekstra Bladet.

Afgørelsen er truffet ved Østre Landsret og er netop landet i de tre politikeres e-boks.

- Det er en sejr for en af de vigtigste og mest basale rettigheder i vores demokrati, siger advokat Heidi Højmark.

Sagens omdrejningspunkt er en e-mail afsendt af Naser Khader på vegne af Khader selv, samt hans to kollegaer Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF).

I en mailen til tre folketingskolleger advarede de tre politikere nemlig mod at udbetale satspuljemidler til Sherin Khankans organisation Exitcirklen i 2017, fordi Khankan ifølge e-mailen var en 'kontroversiel figur', der ikke ville tage afstand fra piskeslagsstraf og sharialov.

Med bevillingen fra satspuljemidlerne, ville Sherin Khankan modtage 680.000 kroner til sit projekt.

Beskyttet af grundloven

Østre Landsret har vurderet, at de tre politikere er beskyttet som folketingsmedlemmer med parlamentarisk immunitet af grundlovens paragraf 57 og kan derfor ikke retsforfølges eller straffes.

Landsretten ligger vægt på, at Naser Khaders udtalelser var fremsat som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Landsretten skriver blandt andet, at det må tillægges betydning, 'at Sherin Khankan, udover at være leder af Exitcirklen, også er samfundsdebattør og selv tog del i den nævnte offentlige debat om politikeres indblanding.

'Der må derfor gælde vide rammer for den kritik, som hun må tåle som følge heraf', skriver retten.

Den vurdering er Naser Khaders advokat enig i.

- Helt grundlæggende handler sagen om ytringsfrihed i et demokratisk samfund. Det handler om politikere og parlamentarikeres rets pligt til at sige, hvad de mener, uddyber Heidi Højmark.

'Sort islamistisk fortid'

Foruden mailen fremsendt til Folketinget, var der rejst påstand om injurier mod Naser Khader i form af en række opdateringer på sin Facebook-profil.

Her kaldte Naser Khader blandt andet Sherin Khankan for islamist, hvor han blandt andet beskrev det, han kaldte for 'sorte islamistiske fortid'.

Også i disse fire punkter blev Naser Khader frifundet.

Derfor er Khaders advokat ikke overraskende godt tilfreds med udfaldet, som i store hele frikender hendes klient og de to medtiltalte.

Khankan uden svar

Ekstra Bladet sidder i skrivende stund sammen med Sherin Khankan.

Hun vil gerne kommentere dommen, men på trods af, at Naser Khaders advokat har modtaget den, har Sherin Khankan endnu ikke modtaget dommen i sin e-boks.

Hun oplyser, at hun ikke kan kommentere sagen, før hun med egne øjne har læst dommen og de underliggende præmisser.

Sagen kan fortsat ankes til højeste ret.

Gamle kærester

Sagen har fået ekstra stor bevågenhed, da det kom frem, at Sherin Khankan og Naser Khader i en periode har datet.

Sherin Khankan har blandt andet forklaret i retten, hvordan de to bevægede sig i retningen at et giftemål. Samtidig er det tidligere i sagen blevet beskrevet, hvordan Naser Khader efter balladen om Exitcirklen brød ud, sendte beskeder til Sherin Khankan, der kunne virke truende.

I november 2017 skrev Naser Khader en besked til Sherin Khankan, der oplyste hende om, at han havde et modelfoto af hende, som hun sendte til ham i 1999. Han bad hende samtidig om at holde op med at lyve.

Det fik politiet til at indlede en sag mod Naser Khader om afpresning. Efterforskningen blev dog stoppet i marts 2019

Ekstra Bladet følger sagen...