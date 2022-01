Danskere fanget i 'regelhelvede': Nu er der nyt

Selv de kvikke farer fuldstændig vild i reglerne for ægtefællesammenføring.

Det erkendte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview i juni sidste år, efter at Ekstra Bladet over flere måneder havde bragt en lang række sager frem i lyset, hvor danske statsborgere var kommet i klemme i systemet.

Under interviewet åbnede ministeren for muligheden for at se reglerne på området efter i sømmene. Og nu er første skridt endelig taget.

Rammer reglerne skævt?

I en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet lyder det således, at Mattias Tesfaye vil igangsætte et såkaldt serviceeftersyn af ægtefællesammenføringsreformen fra 2018.

Derfor vil han nedsætte en gruppe bestående af blandt andre juridiske eksperter og repræsentanter fra interesseorganisationer samt Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Formålet er at afklare, om reglerne fungerer efter hensigten, eller om de rammer skævt.

- I den seneste tid har der været offentlig debat om konkrete sager, der giver anledning til at overveje, om reglerne virker efter hensigten, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

- På den baggrund har jeg besluttet at køre reglerne på værksted og gennemføre et serviceeftersyn, fortsætter han og understreger, at udlændingeloven skal være 'stram, men ikke skør'.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sådan lød det, da Mattias Tesfaye i sommeren 2021 endelig indvilligede i at lave interview om lovgivningen.

Utallige sager

Som nævnt har Ekstra Bladet over en længere periode lagt fokus på reglerne under temaet 'danskernes umulige kærlighed'.

Vi har blandt andet fortalt historien om homoseksuelle Vlada, der blev udvist til Rusland, fordi hun og hendes hustru boede gratis i en vens lejlighed.

Eller om pæredanske Bjarne, hvis hustru blev smidt ud, fordi der var en fejl i hans eksamensbevis fra folkeskolen, og det dermed ikke var bevist, at han selvsagt godt kan tale dansk.

Eller Lasse og Mila, for hvem selv 2200 siders dokumentation ikke var nok til at slippe gennem nåleøjet.

Ekstra Bladet afdækkede desuden, hvordan de danske myndigheder havde begået en alvorlig fejl, som førte til, at en familie, der havde søgt om ægtefællesammenføring, blev holdt adskilt i fire år.

En fejl, som myndighederne efterfølgende skyndte sig at få rettet op på, så familien i dag har fået lov til at bo sammen i Aarhus.

Interessentgruppen forventes at komme til at bestå af blandt andre repræsentanter fra Advokatrådet, Danes Worldwide, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Institut for Menneskerettigheder, Ægteskab Uden Grænser, Kommunernes Landsforening (KL) samt Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Her kan du få et overblik over nogle de mange historier om reglerne for familiesammenføring og opholdstilladelse: