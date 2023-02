Danskere har betalt overpris: 'Helt utilstrækkeligt'

De fleste danskere har de seneste måneder fået langt højere energiregninger end normalt.

Nu viser det sig, at flere danskere har betalt overpris for gas, strøm og varme til deres hjem, og der kan være risiko for, at tallet er endnu højere.

Alt sammen, fordi tilsynet, der skulle holde øje med forsyningsselskaberne, tilsyneladende har sovet på vagten.

Således lyder det i en beretning fra Statsrevisorerne, der er udgivet mandag, at 'Forsyningstilsynets tilsyn med forsyningsselskaberne har været helt utilstrækkeligt'.

Mulige lovbrud

I beretningen fremgår det, at der er tale om utilstrækkeligt tilsyn med både grundlaget for kontrol og den gennemførte kontrol af, om selskaberne har indgået ulovlige koncernforbundne aftaler.

Det er derfor også Statsrevisorernes opfattelse, at tilsynet sågar kunne have fundet mulige lovbrud, lyder det.

'Statsrevisorerne finder det sandsynliggjort, at Forsyningstilsynet kunne have fundet flere lovbrud – og dermed grundlag for påbud til selskaberne om at nedsætte priserne – hvis tilsynet havde arbejdet mere risikobaseret,' står der.

'Kontrollen med varmeforsyningsselskaberne, som udgør 557 ud af samlet 600 forsyningsselskaber, har stort set været fraværende med kun ét pristilsyn, hvilket udgør en betydelig risiko for forbrugerne,' lyder det videre.

'Utilfredsstillende'

Kritikken mod Forsyningstilsynet fortsætter.

'Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at en række forbrugere har betalt overpris for transporten af forsyninger, og at der er risiko for, at det gør sig gældende for flere forbrugere for både el, gas og varme,' lyder det konkluderende i beretningen.

Konservatives Mette Abildgaard, der er formand for Statsrevisorerne, kalder det ligeledes utilfredsstillende.

'Danskerne kæmper rigeligt med el-og varmeregningerne for tiden, og derfor er svigtet ekstra stort,' skriver hun på Twitter.

'Vi holder møde med Forsyningstilsynet, men også gerne med Folketingets relevante udvalg, for der er blandt andet uklarhed om lovhjemmel, hvilket bør afklares hurtigst muligt,' skriver hun videre.