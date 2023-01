Danskere i klemme i gak-regler: Hjælpen kommer til foråret

Danskernes umulige kærlighed: Selvom regeringen er enige om, at reglerne for ægtefællesammenføring skal laves om, er der et år senere stadig intet sket

Hvis man er dansker og har forelsket sig i en udlænding, kan man i dag fejre en noget nedslående årsdag.

I dag er det nemlig præcis et år siden, at den daværende S-regering forpligtede sig til at kulegrave reglerne for familiesammenføring og siden kom frem til, at reglerne skulle lempes, fordi de i mange tilfælde rammer skævt.

Regeringen har dog ikke ligefrem haft travlt; der er således stadig ikke blevet ændret så meget som et komma i loven.

Men nu sker der snart noget, forsikrer udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S). Han forventer således at have et lovforslag klar og sendt i høring til foråret.

- Vi er stadig i gang med at arbejde på at sikre, at vi kan lave lovgivningen om på den bedste måde. Hvis vi sænker danskkravet for meget, risikerer vi, at der kommer for mange hertil, som ikke er integreret godt nok.

- Men det, I sætter fingeren på, er, at det i dag rammer utilsigtet for både etniske danskere og folk med udenlandsk baggrund. Vi skal finde den rette balance, siger han.

- Indtil videre er der ikke sket noget. Der er gået et år. Er det godt nok?

- Jeg kan udmærket godt forstå, at folk er frustrerede over det. Selvfølgelig skal vi have det ud og i høring her i foråret, så folk ved, hvad der kommer til at gælde.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) er 'ked af at høre', at danske Bjarne Toft Jakobsen planlægger at forlade Danmark til sommer for at slippe for gakgak-reglerne for familiesammenføring Danskere i klemme: - Det er jeg ked af

Store konsekvenser

Ekstra Bladet har igen og igen kunnet dokumentere, at reglerne i mange tilfælde har alvorlige konsekvenser for lovlydige danskere og deres udenlandske ægtefæller, som ellers passer deres arbejde og liv i Danmark.

Det gælder eksempelvis pæredanske Bjarne, hvis hustru gennem 16 år ikke må være i Danmark. Han kan nemlig ikke bevise, at han kan dansk, fordi hans danskkarakterer mangler på hans eksamensbevis.

Eller danske Camilla, fillipinske Noel og deres søn Noah, der blev splittet på grund af kravet om, at man skal kunne lægge over 100.000 kroner til side for overhovedet at kunne søge familiesammenføring.

Ved begyndelsen af avisens dækning afviste flere af Folketingets partier at ville lempe på de strenge regler. Men piben har med tiden fået en anden lyd, og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) erkendte siden, at reglerne måtte laves om.

Øverst på listen

I det nye regeringsgrundlag fremgår det således nu, at sprogkravet skal justeres, ligesom bankgarantien skal halveres. Men hvor det er meget konkret, at bankgarantien skal halveres fra de i dag cirka 110.000 kroner, ved Kaare Dybvad Bek ikke endnu, hvordan sprogkravet bliver justeret.

- Skal man frygte en meget bureaukratisk løsning?

- Det håber jeg ikke. Man kan jo sige, at familiesammenføring er jo bureaukratisk. Hvis man lavede en meget nem løsning, så ville man få rigtig mange hertil, hvor den herboende part ikke er godt nok integreret. Men kravet i dag er så åbenlyst for skrapt i nogle af de sager, I har haft fat i. Hvordan vi kan justere det, er vi ikke i mål med endnu.

- Så det er ikke sådan, at sagen samler støv?

- Nej. Det her er øverst på listen.