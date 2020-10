Danskere om vegetar-dage: Politikere bør gå forrest

Regeringen vil indføre vegetariske dage i statslige kantiner. Det er et godt tiltag for klimaet, men det dur ikke, hvis det ikke skal gælde på Christiansborg, mener en række danskere

Det er godt nyt for klimaet, at regeringen vil indføre to kødfri dage. Men det er dobbeltmoralsk, hvis det ikke skal gælde på politikernes egen arbejdsplads.

Det siger en række danskere samstemmende, da Ekstra Bladet mødte dem på gaden.

Tiltaget om de vegetariske dage kommer til at ramme minimum 85.000 statsansatte. Men på Christiansborg vil der ingen ændringer være i kantinen. Folketinget er nemlig ikke en statslig arbejdsplads.

Maria Berg-Nielsen, 24 år, København, projektleder

- En del af mig synes, at kantinerne selv skal bestemme, om de vil lave vegetarisk mad. Men en anden del synes, det er vigtigt for klimaet, at der kommer mere fokus på at spise mindre kød.

- Måske kan det inspirere danskerne til at spise mindre kød. Så de finder ud af, at det godt kan være et lækkert måltid, selv om der ikke er kød til.

- Jeg synes, det virker dobbeltmoralsk, at det ikke kommer til at gælde politikerne selv. Det er pudsigt, at man vil pålægge andre det, uden at man selv går forrest.

Morten Orthmann Høj, 32 år, Østbirk, fabriksmedarbejder (tv.)

Søren Juul Hansen, 44 år, Østbirk, sosu-hjælper (th.)

- Det er vel ikke mere tvungent, end at man kan vælge det fra. Man kan selv tage noget mad med, siger Søren Juul Hansen.

- Det ville nok være svært i starten, hvis det blev indført på mit eget arbejde. Men man kan nok vænne sig til alt. Men jeg er meget glad for kød.

- Men for mig virker det altså underligt. Jeg kan godt se, at det er godt for klimaet. Men det er da lidt drastisk. Jeg ville dæleme være ked af det, hvis det var på min egen arbejdsplads, siger Morten Orthmann Høj.

- Men det skal være ens for alle, og hvis det ikke kommer til at gælde for politikerne selv, så synes jeg simpelthen ikke, det er i orden.

Per Larsen, 62 år, Aarhus, selvstændig

- Jeg synes, det er noget, man burde bestemme selv på den enkelte arbejdsplads. Men det er jo en bevægelse, som vi alle er en del af. At det hele skal blive lidt mere grønt.

- Men derfor kan jeg godt forstå, hvis nogen er utilfredse. Der bør være valgfrihed. Men det kommer måske også an på, hvad det er for noget mad. Hvis det bare broccoli med to pinjekerner, kan det gå galt. Der er mange usikkerheder i det.

- Politikerne bør helt klar tage førertrøjen på, når det gælder de vegetariske dage. Det går ikke, hvis de er fritaget. Men det er jo ikke sikkert, de kan få Dansk Folkeparti med på den.

Rikke Padovan, 25 år, Valby, 3D-grafiker

- Jeg synes, det er en god idé. Jeg tror, det kan udvide folks horisont.

- Jeg synes, det er underligt, hvis politikerne ikke selv vil gøre det, som de vil indføre for en stor del af landet.

- Selv om de ikke er indbefattet af reglerne, virker det dobbeltmoralsk, hvis de ikke selv er med på den. Jeg vil helt klart mene, at de bør gå i front for tiltaget.

- Jeg ville selv have det fint med vegetariske dage, hvis jeg selv arbejdede på en statslig arbejdsplads.

