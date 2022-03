Danskere snydt for pengepose

Varmechecken bliver fordelt ved at se på den enkelte families indtægt i 2020, og det betyder, at massevis af nødlidende danskere havner i nye problemer

Dan Jørgensens varme kartoffel er efterhånden ved at være brændt på. Varmehjælpen til nødlidende danskere lader stadig vente på sig, og nu viser det sig, at mange også bliver snydt.

Tirsdag tog sagen en ny drejning, og det kom frem, at regeringen har sendt et udkast til en ny aftale om en varmecheck ud til dele af partierne bag den oprindelige aftale. I udkastet skal en ny varmecheck lande på 5900 kroner til husstande med en samlet indtægt under 650.000 kroner om året. Men der er stadig problemer

Ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriets lovudkast vil den kommende varmecheck til de hårdest ramte danskere stadig blive fordelt via udregningen af indtægten fra 2020.

Ekstra Bladet har talt med flere danskere, der af den ene eller anden grund har akut brug for varmehjælp nu. Problemet er bare, at de tjente for meget for to år siden, og derfor sidder de nu både med en lang næse og en meget, meget dyr varmeregning.

Omvendt vil flere danskere, der er godt ved muffen i dag og tjener mere end beløbsgrænsen på de 650.000 kroner, sagtens kunne få varmehjælp.

Et halvt hus

En af dem, der har været uheldig i regeringens politiske varmelotteri, er Michelle Fleron fra Næstved, der bor i et hus med gasfyr. I hvert fald halvdelen af det.

For de voldsomme energipriser har betydet, at hun sammen med sin mand har besluttet sig for at lukke halvdelen af sit hus af og slukke for varmen i den del.

Michelle Fleron er selv arbejdsløs, mens hendes mand tjener omkring 340.000 om året, og derfor havde familien set frem til den lille håndsrækning fra regeringen. Men næh nej.

Feriepenge og en række projektansættelser i slutningen af 2020 betyder nemlig, at næstvederne kommer over beløbsgrænsen i 2020, og så kan de godt glemme alt om Dan Jørgensens hjælp.

Dan Jørgensen lovede akut varmehjælp i februar, men intet er sket, og nu bliver flere også snydt. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Et glansbillede

Og det gør hende godt gammeldags gal i skralden på Dan Jørgensen og co.

- Regeringen viser et glansbillede udadtil, hvor de står frem og siger: Se, hvor dygtige vi er. Vi giver en varmecheck, men så glemmer de bare lige at hjælpe danskerne. Det hele lyder jo skide godt, men der sker aldrig noget, siger Michelle Fleron til Ekstra Bladet.

Michelle Fleron har tjekket sin gasregning fra 2021, og den lød på omkring 2400 kroner i kvartalet. De seneste, hun har fået nærmer, sig 5000 kroner, så pengene ville være faldet på et tørt sted.

Et hak i tuden

Ekstra Bladet har fået et hav af henvendelse fra frustrerede danskere, der er i lignende situationer som Michelle Fleron.

En af dem er Thomas Søndergaard fra Mønsted nær Viborg, der lider af kronisk betændelse i tarmen, en gigtlidelse og en stofskiftesygdom. De tre kroniske sygdomme har gjort, at han ikke kan arbejde længere. Men i 2020 havde han et job i en bank, og derfor kan han nu ikke få hjælp til varmen.

- Mit rådighedsbeløb har jo fået et hak i tuden med de stigende priser, og så er det her jo fuldstændig åndssvagt. Jeg har nogle kammerater, der tjener over 700.000 om året, men de får nu en varmecheck, fordi de var studerende dengang. Det er helt vanvittigt, siger Thomas Søndegaard til Ekstra Bladet.

Især et nyt spabad, der har gjort en verden til forskel i forhold til Thomas' gigtsygdom, har været en dyr fornøjelse at varme op.

- Nu glæder vi os bare til, at det bliver sommer, siger han.

Pers bildrøm slukket

En anden berørt af Dan Jørgensens varme luft er Per Jakobsen, der bor i et lille hus på Nordfyn sammen med sin kone. I 2021 gik han på pension, og de havde lagt et godt budget. Men det er nu smadret af de stigende priser. Planerne om en ny bil og at nyde livet som pensionist er blevet slukket.

- Jeg kan blive så forarget over at se Dan Jørgensen stå og sige, at vi er lidt på røven. Han kalder det vi. Jeg vil sgu ikke slås i hartkorn med sådan en idiot. Jeg synes, at det er uanstændigt. Det er nu, folk er på røven, og så får de først pengene i august, siger Per Jakobsen.

Han understreger samtidig, at han nok skal klare sig uden Dans varmehjælp, men han tænker på alle de mennesker, der har det hårdere end ham.