Danskerne har talt: Gratis over Storebæltsbroen

Politikerne vil så gerne have, at du tager spenderbukserne på og holder ferie inden for landets grænser til sommer.

Regeringen og et stort flertal i Folketinget er blevet enige om at afsætte 700 mio. kroner til en sommerpakke, der skal gøre det mere mere attraktivt at holde ferie herhjemme.

Og står det til danskerne - så bør et af tiltagene være at komme gratis over Storebæltsbroen. Det afslører en afstemning på eb.dk, hvor over 32.500 brugere gav deres mening til kende.

I aftalen om sommerpakken står der:

'Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Der afsættes 700 mio. kr.'

Ekstra Bladet spurgte i går læserne om, hvad de mener politikerne skal tage med til forhandlingsbordet. Det skete på baggrund af, at TV2 havde erfaret en række af tiltagene.

I alt 32.520 brugere stemte - og du kan se resultaterne her: