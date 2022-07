Danskerne vil have advokater på minksagen

En ny måling viser, at der er et flertal blandt danskerne for en uvildig advokatvurdering af statsministeren

Et flertal på Christiansborg fredede Mette Frederiksen (S) efter Minkkommissionens hårde kritik. Det på trods af, at de blå partier advokerede hårdt for, at der skulle laves en uvildig advokatvurdering af, om Minkkommissionens rapport kunne føre til en rigsretssag mod statsministeren eller andre ministre.

Stod det dog til danskerne, ville førnævnte advokatvurdering allerede være søsat. Det viser en ny måling fra analyseinstituttet Wilke, som Jyllands-Posten har fået lavet.

Et flertal på 55,7 procent mener ifølge målingen, at Folketinget bør få lavet en uvildig advokatvurdering.

Efter minkrapporten, hvor regeringen og Mette Frederiksen fik hård kritik, spørger Brian Weichardt Mette, hvorfor hun ikke går af.

Flertal krydser blokkene

Ifølge Jyllands-Posten er det - måske ikke så overraskende - en klar overvægt af de blå vælgere, der ønsker uvildige advokater på banen.

Mere interessant er det måske, at et ikke ubetydeligt mindretal blandt røde vælgere også ønsker en advokatvurdering, selvom deres folkevalgte på Christiansborg ikke har ønsket det.

Målingen viser nemlig, at omkring 25 procent af de adspurgte S-, SF-, R- eller EL-vælgere siger ja til den uvildige advokatvurdering.

De røde partiledere har ellers gjort det meget klart, de ikke mener, at der er grundlag for en rigsretssag og derfor heller ikke en advokatvurdering.

Markant flertal

1023 repræsentativt udvalgte danskere er mellem 6.-13. juli i undersøgelsen blevet spurgt om, hvorvidt de mener, om en uvildig advokatvurdering skal undersøge, om statsministeren har handlet groft uagtsomt og derved kan straffes.

Til det har et flertal på 55,7 procent svaret 'ja', 33,5 procent har svaret 'nej', og 10,8 procent har svaret 'ved ikke'.

Fungerende politisk ordfører Jens Joel (S) har ikke den store reaktion på den nye måling.

- Minksagen er allerede grundigt belyst af den uafhængige granskningskommission, der slog fast, at statsministeren ikke var vidende om den manglende lovhjemmel, og at hun har talt sandt over for Folketinget, skriver han til Jyllands-Posten.