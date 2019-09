Danskvand-kandidaten

At Ellen Trane Nørby nu er i spil som næstformand i Venstre, havde de færreste nok forudset for bare et par uger siden.

Èt er de uforudsigelige og meget dramatiske begivenheder i Venstre, der førte til, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen valgte at trække sig som formand og næstformand.

Men at netop Ellen Trane Nørby skulle så stå på spring til den ledige næstformandsposten, hører under kategorien gedigne overraskelser.

Venstre-kvinden, der er vokset op i Nørre Nissum ved Lemvig, er nemlig ikke kendt for at stjæle rampelyset.

Meget sigende er hendes svar, da hun i et interview med Alt for damerne afslørende sin største last.

Her fremhævede Ellen Trane Nørby ganske enkelt sit hang til danskvand.

– Det boblende vand blev for 4-5 år siden substitut, da jeg besluttede mig for at afvikle mit (over) forbrug af cola zero, sagde Ellen Trane Nørby.

696 spørgsmål

På den politiske front kan det fremhæves, at hun som sundhedsminister stod i spidsen for VLAK-regeringens plan for at nedlægge regionerne i forbindelse med forslaget om en ny sundhedsreform.

Men den plan viste sig at være meget upopulær i dele af Venstres bagland, så den blev hurtigt pakket sammen.

Hvordan har 39-årige Nørby ellers gjort sig bemærket?

Hun markerede sig i hvert fald ved at forsøge at presse daværende kulturminister Uffe Elbæk (R) til at sikre statsstøtte til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Her sad Trane Nørbys mor i bestyrelsen.

I den forbindelse valgte Trane Nørby at stille intet mindre end 696 spørgsmål om, hvorfor andre museer godt kunne få statens støtte.

Bilagssagerne

Så var der Løkkes bilagssager. Her stillede hun sig frem og forsvarede formanden hårdnakket. Det lod havde hun som politisk ordfører - en post hun besad i perioden fra 2011 til 2014.

Under formandsopgøret mellem Løkke og Kristian Jensen i 2014 støttede hun dog sidstnævnte.

Her godt fem år senere er det netop Kristian Jensens næstformandspost, hun er gået på jagt efter i et direkte opgør med Inger Støjberg.

Kilde: Ritzau

De støtter Ellen Trane Få her et overblik over Venstre-medlemmer, der støtter Ellen Trane Nørby: Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre, til Jyllands-Posten: - Hvis der er nogen, der kan være med til at give Venstre bredde, er det Ellen Trane Nørby. Hun er en samler og ikke én, der splitter. Det er meget værdifulde egenskaber, synes jeg. Jan E. Jørgensen, EU-ordfører, til Berlingske: - Det er ikke for på nogen måde at nedgøre Ingers kvaliteter. Hun har været en dygtig ordfører og minister, men jeg mener, at Ellen er en bredere facetteret politiker og ligger tættere på den politiske linje, som Jakob Ellemann-Jensen (V) og jeg selv står for. Leif Krarup, formand for Venstre i Region Syddanmark, på Facebook: - Ellen Trane Nørby er en dygtig og kompetent politiker. Som næstformand kan hun give et stærkt bidrag til at styrke og udvikle Venstres organisation. Bo Madsen, formand for Venstre i Region Hovedstaden, til Ritzau: - Hun er den loyale partisoldat, som arbejder for det projekt, hun bliver sat i spidsen for. Så jeg tror også, at hun kan være en god samlende effekt for Venstre. Asger Christensen, europaparlamentariker for Venstre, på Facebook: - Fuld opbakning til dig, kære Ellen! Tak for din evige og utrættelige støtte! Karsten Schøn, kommuneforeningsformand for Venstre i Sønderborg: - Ellen er en rigtig slider og har som minister bevist, at hun er faglig dygtig, kompetent og har haft 4 ministerår uden nogen form for skandaler. - Jeg er ikke i tvivl om, at hun kan give et stærkt bidrag til at styrke og udvikle Venstre og vores organisation. Anne Rasmussen, Folketingskandidat for Venstre i København - Tak Ellen. Du er den Venstre har brug for nu. Vis mere Luk